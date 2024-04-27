Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 открыл счет в матче против Динамо: Гуцуляк стал автором гола
Подопечные Максимова забили перед самым перерывом
Фото: СК Дніпро-1
В матче 26-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" встречается с "Динамо". На 43-й минуте поединка счет был открыт днепрянами.
Александр Сваток отдал длинную передачу вперед, которая, казалось, была не на партнера. Однако Михавко и Попов вдвоем проиграли борьбу Алексею Гуцуляку. Вингер подобрал мяч и обыграл Георгия Бущана.
Это четвёртый гол Гуцуляка в последних пяти матчах. В общей сложности на его счету девять точных ударов в текущем сезоне УПЛ.
UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию матча "Днепр-1" – "Динамо". Напомним, что в поединке была вынуждена пауза продолжительностью 40 минут из-за угрозы ракетных обстрелов в Днепре.
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- СК Днепр-1 - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- За кулисами сенсационной Жироны: брат Гвардиолы, герой Ливерпуля и самобытность превыше всего
- "Он очень яркий футболист". Источник назвал игрока, которого Динамо вернет из аренды
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО