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Днепр-1 открыл счет в матче против Динамо: Гуцуляк стал автором гола

Премьер-лига
Обновлено

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Днепр-1 открыл счет в матче против Динамо: Гуцуляк стал автором гола

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
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В матче 26-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" встречается с "Динамо". На 43-й минуте поединка счет был открыт днепрянами.

Александр Сваток отдал длинную передачу вперед, которая, казалось, была не на партнера. Однако Михавко и Попов вдвоем проиграли борьбу Алексею Гуцуляку. Вингер подобрал мяч и обыграл Георгия Бущана.

Это четвёртый гол Гуцуляка в последних пяти матчах. В общей сложности на его счету девять точных ударов в текущем сезоне УПЛ.

UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию матча "Днепр-1" – "Динамо". Напомним, что в поединке была вынуждена пауза продолжительностью 40 минут из-за угрозы ракетных обстрелов в Днепре.

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