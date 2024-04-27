Днепр-1 открыл счет в матче против Динамо: Гуцуляк стал автором гола

В матче 26-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" встречается с "Динамо". На 43-й минуте поединка счет был открыт днепрянами.

Александр Сваток отдал длинную передачу вперед, которая, казалось, была не на партнера. Однако Михавко и Попов вдвоем проиграли борьбу Алексею Гуцуляку. Вингер подобрал мяч и обыграл Георгия Бущана.

Это четвёртый гол Гуцуляка в последних пяти матчах. В общей сложности на его счету девять точных ударов в текущем сезоне УПЛ.

UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию матча "Днепр-1" – "Динамо". Напомним, что в поединке была вынуждена пауза продолжительностью 40 минут из-за угрозы ракетных обстрелов в Днепре.