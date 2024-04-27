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Динамо сравняло счет в матче против Днепра-1: забил Кабаев

Премьер-лига

Владислав отличился третий раз в сезоне

Динамо сравняло счет в матче против Днепра-1: забил Кабаев

Фото: Динамо

UA-Футбол
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В матче 26-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Динамо" снова равны цифры на табло. На старте второго тайма киевлян отквитали один гол.

Первый гол “бело-синих” в матче забил Владислав Кабаев. Киевляне атаковали центром, но Ванат упал в чужой штрафной и требовал пенальти. Мяч с суеты отлетел к Кабаеву, он протянул его дальше и пробил под перекладину.

Это третий гол Владислава в нынешнем сезоне. Ранее он забивал "Металлисту 1925" и "Зари".

До конца матча осталось полчаса. За ходом финального отрезка поединка можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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