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Известно, какой фактор решит судьбу Шищенко в должности главного тренера Полесья
48-летнему специалисту нужно постараться, если он хочет остаться на посту
instagram.com/fcpolissya
Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский высказался по поводу будущего Сергея Шищенко на посту главного тренера команды.
"Все будет зависеть от результата. Итоги будут приниматься по результатам выступлений команды в данном сезоне.
Положительным результатом, учитывая нынешнюю ситуацию, будет попадание в зону еврокубков. В соответствии с этим результатом будет приниматься решение руководством клуба о дальнейшей судьбе главного тренера во главе "Полесья", – сказал Загурский.
Напомним, прошедшую игру против киевского "Динамо" "Полесье" проиграло со счетом 3:0, пока житомирская команда занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 39 очков.
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