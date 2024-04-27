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Известно, какой фактор решит судьбу Шищенко в должности главного тренера Полесья

Премьер-лига

48-летнему специалисту нужно постараться, если он хочет остаться на посту

Известно, какой фактор решит судьбу Шищенко в должности главного тренера Полесья

instagram.com/fcpolissya

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Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский высказался по поводу будущего Сергея Шищенко на посту главного тренера команды.

"Все будет зависеть от результата. Итоги будут приниматься по результатам выступлений команды в данном сезоне.

Положительным результатом, учитывая нынешнюю ситуацию, будет попадание в зону еврокубков. В соответствии с этим результатом будет приниматься решение руководством клуба о дальнейшей судьбе главного тренера во главе "Полесья", – сказал Загурский.

Напомним, прошедшую игру против киевского "Динамо" "Полесье" проиграло со счетом 3:0, пока житомирская команда занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 39 очков.

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Сергей Шищенко Полесье (Житомир) Владимир Загурский
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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