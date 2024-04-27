Известно, какой фактор решит судьбу Шищенко в должности главного тренера Полесья

Генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский высказался по поводу будущего Сергея Шищенко на посту главного тренера команды.

"Все будет зависеть от результата. Итоги будут приниматься по результатам выступлений команды в данном сезоне.

Положительным результатом, учитывая нынешнюю ситуацию, будет попадание в зону еврокубков. В соответствии с этим результатом будет приниматься решение руководством клуба о дальнейшей судьбе главного тренера во главе "Полесья", – сказал Загурский.