  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай впервые за 20 туров поднялся с последнего места турнирной таблицы УПЛ. Туда опустился Металлист 1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай впервые за 20 туров поднялся с последнего места турнирной таблицы УПЛ. Туда опустился Металлист 1925

Премьер-лига

Эффект Любеновича

Минай впервые за 20 туров поднялся с последнего места турнирной таблицы УПЛ. Туда опустился Металлист 1925

УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Благодаря победе над "Черноморцем" в матче 26-го тура УПЛ "Минай" покинул последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата.

Закарпатцы регулярно находились там с шестого тура. Сегодня они сравнялись по очкам с "Металлистом 1925", однако у "Миная" лучшие результаты в очных встречах с харьковчанами.

Подопечные Скрипника опустились на дно турнирной таблицы. Правда, у них завтра еще в запасе выездной матч против "Кривбасса".

Обеим командам до 14-го "Вереса", который находится в зоне переходных матчей, не хватает одного зачетного пункта.

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ Черкассы – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура чемпионата Украины
yellow-arrow
Бондаренко вынесли на носилках уже на 9-й минуте матча против ЛНЗ
yellow-arrow
Любенович - после победы Миная: Эта команда движется в правильном направлении и у этой команды есть будущее
Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости