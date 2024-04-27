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Минай впервые за 20 туров поднялся с последнего места турнирной таблицы УПЛ. Туда опустился Металлист 1925
Эффект Любеновича
УПЛ
Благодаря победе над "Черноморцем" в матче 26-го тура УПЛ "Минай" покинул последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата.
Закарпатцы регулярно находились там с шестого тура. Сегодня они сравнялись по очкам с "Металлистом 1925", однако у "Миная" лучшие результаты в очных встречах с харьковчанами.
Подопечные Скрипника опустились на дно турнирной таблицы. Правда, у них завтра еще в запасе выездной матч против "Кривбасса".
Обеим командам до 14-го "Вереса", который находится в зоне переходных матчей, не хватает одного зачетного пункта.
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