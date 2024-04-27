УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве

Очень тяжелый и вязкий матч для обеих сторон. Не успели команды войти в игру, как в Днепре прозвучала воздушная тревога. После отбоя подопечные Юрия Максимова и Александра Шовковского действовали достаточно ровно.

Вся игра проходила по сути в центре поля, поэтому возможности для взятия ворот возникали очень редко. Из опасных эпизодов в первой половине можно выделить разве что момент Ваната. Но надежно в подкате отработал защитник днепрян Сарапий.

Казалось, что днепряне и киевляне так и закончат первый тайм. Однако, под самый занавес первых 45 минут "бело-синих" шокировал Гуцуляк. Этот гол выбивался из общей логики поединка, но тем не менее. Сваток со своей половины поля запустил верховую передачу, которую откровенно проспали Попов и Михавко. Как после матча скажет Александр Шовковский - центрбеки киевлян допустили детскую ошибку. Вингер днепровского коллектива корпусом оттеснил защитников "бело-синих" и красиво перебросил Бущана. Чистое индивидуальное мастерство.

"Динамо" и Шовковскому нужно было что-то менять в перерыве. И следует отдать должное, характер у гостей есть. Многолетний лидер динамовцев в лице Андрея Ярмоленко созвал своих партнеров в круг и сумел психологически накачать их. И это дало свои плоды, при этом сразу. Уже на самом старте второй половины столичный коллектив сумел отыграться и установить паритет на табло - пустые ворота расстрелял Кабаев.

"Бело-синие" прибавили с точки зрения динамики и интенсивности, однако общий характер игры сильно не изменился. Команды вновь вернулись к большому количеству борьбы. Моменты, аналогично началу встречи, снова создавались очень трудно.

В общем, стороны продемонстрировали больше эмоций и желания, чем качественного футбола. Апофеозом бурных эмоций стало удаление Тымчика. Правый фулбек "Динамо" сыграл очень безрассудно и чуть не оторвал ноги Очеретько. Прямая красная, к Юрию Иванову не может быть никаких вопросов.

В итоге, в меньшинстве подопечные Шовковского проявили характер и вырвали такие жизненно необходимые в контексте борьбы за титул три очка. Победу динамовцам принес Ванат. Голевую передачу на Владислава оформил его тезка и вышедший на замену знаковый футболист в прошлом для "Днепра-1" - Супряга. Возможно, этот ассист вдохновит талантливого форварда на возвращение в большую игру.

Хозяева вновь допустили уже традиционную для себя ошибку и досрочно поверили в положительный результат. Ну и поплатились за это. Матч длится 90 минут и не стоит расслабляться до самого финального свистка. Примечательно, что наставник днепрян Юрий Максимов провел за весь поединок лишь одну замену.

Ну а киевский коллектив можно лишь похвалить за характер и жажду победы. Ничья или поражение в этой встрече, наверное, похоронила бы интригу в борьбе за золотые медали в украинском первенстве. Да, игра не складывалась, но чемпионские амбиции как раз и формируются в таких матчах. "Динамо" выгрызает три зачетных балла и продолжает погоню за первым в таблице "Шахтером".

26-й тур УПЛ сезона 2023/24

27.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"

"Днепр-1" - "Динамо" 1:2

Голы: Гуцуляк 43 - Кабаев 49, Ванат 90.

"Днепр-1": Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич - Бабенко, Рубчинский (Горбунов 84) - Мирошниченко, Леднев, Очеретько - Гуцуляк.

Запасные: Кинарейкин, Юрчук, Танчик, Горбунов, Гаджиев, Авраменко, Мельниченко, Кивинда.

Главный тренер: Юрия Максимов.

"Динамо": Бущан - Тымчик, Попов, Михавко (Дячук 66), Вивчаренко - Андриевский (Бражко 59) - Ярмоленко (Волошин 59 - Супряга 82)), Шапаренко (Шепелев 82), Буяльский, Кабаев - Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Бражко, Шепелев, Волошин, Караваев, Супряга, Малыш, Дячук, Сирота, Царенко, Дубинчак.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Шапаренко 45, Андриевский 47, Ярмоленко 52, Дячук 72, Мирошниченко 73, Сваток 90+2.

Удаление: Тымчик 88.

Арбитр: Юрий Иванов.