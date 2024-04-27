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УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве

Премьер-лига
Обновлено

Интрига в борьбе за чемпионство жива

УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве

Фото: УПЛ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Очень тяжелый и вязкий матч для обеих сторон. Не успели команды войти в игру, как в Днепре прозвучала воздушная тревога. После отбоя подопечные Юрия Максимова и Александра Шовковского действовали достаточно ровно.

Вся игра проходила по сути в центре поля, поэтому возможности для взятия ворот возникали очень редко. Из опасных эпизодов в первой половине можно выделить разве что момент Ваната. Но надежно в подкате отработал защитник днепрян Сарапий.

Казалось, что днепряне и киевляне так и закончат первый тайм. Однако, под самый занавес первых 45 минут "бело-синих" шокировал Гуцуляк. Этот гол выбивался из общей логики поединка, но тем не менее. Сваток со своей половины поля запустил верховую передачу, которую откровенно проспали Попов и Михавко. Как после матча скажет Александр Шовковский - центрбеки киевлян допустили детскую ошибку. Вингер днепровского коллектива корпусом оттеснил защитников "бело-синих" и красиво перебросил Бущана. Чистое индивидуальное мастерство.

"Динамо" и Шовковскому нужно было что-то менять в перерыве. И следует отдать должное, характер у гостей есть. Многолетний лидер динамовцев в лице Андрея Ярмоленко созвал своих партнеров в круг и сумел психологически накачать их. И это дало свои плоды, при этом сразу. Уже на самом старте второй половины столичный коллектив сумел отыграться и установить паритет на табло - пустые ворота расстрелял Кабаев.

"Бело-синие" прибавили с точки зрения динамики и интенсивности, однако общий характер игры сильно не изменился. Команды вновь вернулись к большому количеству борьбы. Моменты, аналогично началу встречи, снова создавались очень трудно.

В общем, стороны продемонстрировали больше эмоций и желания, чем качественного футбола. Апофеозом бурных эмоций стало удаление Тымчика. Правый фулбек "Динамо" сыграл очень безрассудно и чуть не оторвал ноги Очеретько. Прямая красная, к Юрию Иванову не может быть никаких вопросов.

В итоге, в меньшинстве подопечные Шовковского проявили характер и вырвали такие жизненно необходимые в контексте борьбы за титул три очка. Победу динамовцам принес Ванат. Голевую передачу на Владислава оформил его тезка и вышедший на замену знаковый футболист в прошлом для "Днепра-1" - Супряга. Возможно, этот ассист вдохновит талантливого форварда на возвращение в большую игру.

Хозяева вновь допустили уже традиционную для себя ошибку и досрочно поверили в положительный результат. Ну и поплатились за это. Матч длится 90 минут и не стоит расслабляться до самого финального свистка. Примечательно, что наставник днепрян Юрий Максимов провел за весь поединок лишь одну замену.

Ну а киевский коллектив можно лишь похвалить за характер и жажду победы. Ничья или поражение в этой встрече, наверное, похоронила бы интригу в борьбе за золотые медали в украинском первенстве. Да, игра не складывалась, но чемпионские амбиции как раз и формируются в таких матчах. "Динамо" выгрызает три зачетных балла и продолжает погоню за первым в таблице "Шахтером".

26-й тур УПЛ сезона 2023/24

27.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"

"Днепр-1" - "Динамо" 1:2

Голы: Гуцуляк 43 - Кабаев 49, Ванат 90.

"Днепр-1": Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич - Бабенко, Рубчинский (Горбунов 84) - Мирошниченко, Леднев, Очеретько - Гуцуляк.

Запасные: Кинарейкин, Юрчук, Танчик, Горбунов, Гаджиев, Авраменко, Мельниченко, Кивинда.

Главный тренер: Юрия Максимов.

"Динамо": Бущан - Тымчик, Попов, Михавко (Дячук 66), Вивчаренко - Андриевский (Бражко 59) - Ярмоленко (Волошин 59 - Супряга 82)), Шапаренко (Шепелев 82), Буяльский, Кабаев - Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Бражко, Шепелев, Волошин, Караваев, Супряга, Малыш, Дячук, Сирота, Царенко, Дубинчак.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Шапаренко 45, Андриевский 47, Ярмоленко 52, Дячук 72, Мирошниченко 73, Сваток 90+2.

Удаление: Тымчик 88.

Арбитр: Юрий Иванов.

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1 голосов
Комментарии
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Serhio79 (Kyiv)
27.04.2024 в 16:42
Модератори, ви ще по одній ЖК кожній з команд не врахували в першому таймі:у ДК Кабаєв, у ДД Сарапій
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Комментарии 27
Serhio79 (Kyiv)
27.04.2024 в 16:42
Модератори, ви ще по одній ЖК кожній з команд не врахували в першому таймі:у ДК Кабаєв, у ДД Сарапій
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2024 в 16:40
Після цього матчу я зразу перемкнувся на матч, де грає Жирона, бо люблю справжній футбол, чесний, щирий, конкурентний, яскравий і майстерний, а головне не фальшивий, не корумпований, не "шахтарівського характеру". Насолоджуюсь Футболом, грою Довбика, який має справжню майстерність і справжній характер, про що свідчить те, що він не побоявся відповідальності за не забитий ним вперше пенальті, і забив другий. А ще у другому таймі після травми повернувся до гри Віктор Циганков, найрозумніший гравець Жирони і всього українського футболу.
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Вarcelinius
27.04.2024 в 16:41
За Жирону! За Довбика! За Цыгана! Ура!
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Serhio79 (Kyiv)
27.04.2024 в 16:31
Яскравий матч! Вітаю ДК з перемогою! Донецький арбітр Іванов (напевне, вполівальник ШД?) старався, як міг, але свої подвиги у матчі ДК - ЛНЗ повторити не зміг...Характер ДК виявився сильнішим
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1
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2024 в 16:29
Саме в таких матчах гартується чемпіонський вишкіл Динамо! Попри все, Динамо здобуває перемогу. І не тільки символічно, а й цілком закономірно, вирішальний гол забив Ванат, який зростає до статусу зірки, та ще й з розумної передачі Супряги. У цієї команди є гарне майбутнє!
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0
2
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Вarcelinius
27.04.2024 в 16:27
Соси жажа, соси!
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1
1
avatar
Вarcelinius
27.04.2024 в 16:20
Отличный ход! Кривбасс вперёд!
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0
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.04.2024 в 15:59
За Динамо и болельщиков Динамо
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5
4
avatar
Вarcelinius
27.04.2024 в 16:21
Сегодня за Динамо брат! Я пью компот.
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1
наварін (Київ)
27.04.2024 в 15:49
Дніпряни в кінці матчу дуже втомилися. Тому і провалили в кінці гольову контратаку. А динамівці виграли. Вітаю всіх вболівальників Динамо з перемогою.
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4
4
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жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 15:44
Смотрю на игру динама и в голове рождаецца громадная как египетская пирамида мысль что в ЛЧ должен играть мощный агрессивный Кривбасс Вернидуба! С такой дырявой обороной динаме только в шашки играть во дворе.
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tekutiev (донецк,Украина)
27.04.2024 в 15:46
"мощный и агрессивный кривбасс"себя ещё покажет в еврокубках как твой любимый фейк-1 в прошлом году
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aleks68
27.04.2024 в 16:07
упаси бог кривбасс от таких болельщиков
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3
1
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Вarcelinius
27.04.2024 в 16:25
Так это примороженное чудо болельщиком Кривбасса и не является. Дурку гонит дятел и всё.
 
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aleks68
27.04.2024 в 16:31
жидко обделался с днепром и максимовым вот и переключился на кривбасс
 
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Вarcelinius
27.04.2024 в 16:34
На самом деле он скрытый болельщик Торпэдо Зп.
 
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megrivan (Курячі Лози)
27.04.2024 в 15:43
Ахметов потужно простимулював не тіільки "Дніпро", також і суддю. Але не вийшло так, як Дніпру і судді хотілося.Такі бабки пропали! Горе, та й годі...
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6
4
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Djon (Україна)
27.04.2024 в 15:41
Динамо с перемогою. Навіть у меншості не здалися. Рахунок по ділу.
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5
4
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
27.04.2024 в 15:40
Ось і різниця між Шовковський та Луческу. При румуну програвали у більшості, а при динамівцю виграють у меншості.
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5
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Spokoyno (Київ)
27.04.2024 в 15:39
Продажні КаКли заради грошей ахметки кістьми лягли Не просто так кажуть, що де пройшли КаКли, євреям вже нема що робити Окремий привіт для Берези. Братки його попереджали про ракетні удари в цей час, але він же думав більше знає Темп гри через повітряну тривогу був втрачений і ледь вдалось вирвати перемогу
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4
Лекарь (село Дарниця)
27.04.2024 в 15:41
Що ти мелеш, бовдуре?
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наварін (Київ)
27.04.2024 в 15:45
Дійсно, щось пан "Spokoyno" на радощах не про те...
 
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Spokoyno (Київ)
27.04.2024 в 15:50
А подумать? Братки хотіли перенести гру в Київ, але дніпряни рогом вперлись, розумніші думали...
 
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наварін (Київ)
27.04.2024 в 16:15
Дніпряни всі свої домашні ігри проводять в Дніпрі. Це їхнє місто, їхні болільники і вони готові грати по шість годин одну гру з перервами на повітряну тривогу. Така у них позиція. І при всій повазі до киян виключення не зробили.
 
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жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 15:38
Ло х и !!!
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tekutiev (донецк,Украина)
27.04.2024 в 15:43
лижи им дальше идиот
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жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 15:45
даун ты же сегодня тоже за Днепр топил. Только не говори что нет. Не поверю!
 
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