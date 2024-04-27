"Мы имели возможность выиграть сегодня и подняться на одно место вверх": Григорчук - о матче против Миная

Сегодня в рамках 26-го тура УПЛ "Минай" встретился с "Черноморцем". Матч завершился в пользу закарпатской команды, 2:0. Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражения.

Мы сегодня проиграли, ужасно не довольны этим. Для нас это очень болезненное поражение, чувствую это по себе, вижу это по ребятам. Основное - это ни одного лишнего слова. Только одно для нас важно - выстоять, не попасть в тяжелое психологическое состояние. Надо все выдержать, перебороть и идти дальше.

Команда почувствовала, что находится далеко от зоны вылета, до еврокубков тоже далеко. Возможно, поэтому не хватает мотивации?

Мы говорили об этом, но не таким прямым текстом, чтобы анализировать турнирную ситуацию. В худшем для нас сценарии будет у нас 29 пунктов - это совсем недостаточно для того, чтобы спокойно сидеть и думать, что тебе ничего не угрожает. Мы имели возможность выиграть сегодня и подняться на одно место вверх. Это важно для меня. Мы говорили об этом, что хотим выигрывать и подниматься выше. Сегодняшняя игра была тяжелая, потому что мы плохо ее начали. Как правило, мы контролируем ситуацию, больше работаем с мячом, возможно, не хватает иногда нам остроты, но мы хотим вести игру. А сегодня нам не удалось начало игры, пропустили быстрый мяч. Было тяжело. В ходе поединка исправились немного, но сейчас это уже не интересно.

Кто в составе соперника вам понравился? Кого знали раньше?

До игры мы знали всех. Знали сильные и слабые стороны соперника. Готовились и видели, что "Минай" - крепкая команда. Имеет быстрых, интересных футболистов. Когда есть скорость - это всегда опасный соперник. Они в своем стиле использовали пространство, выбегали. Могу сказать только хорошие слова о сопернике.

Заканчивается чемпионат. Хочется услышать ваше мнение о том, каким был этот чемпионат

У меня ответ уже есть - у нас, несмотря на то время, в котором мы сейчас живем, чемпионат отличный, сильный, добротный. Я думаю, что если добавить сюда болельщиков на трибуны на каждую игру - и была бы другая картина, антураж. Но думаю, что у нас и так добротный чемпионат.

Как оцените действия Ильи Путря и почему Авагимян не вышел в основе "Черноморца"?

Не хотел бы говорить об ошибках или еще что-то другое в контексте Путри. По Авагимяну - мы рассчитывали на то, что он будет играть со старта, но после прошлой игры у него было небольшое повреждение. Вчера на предигровой тренировке было 50 на 50. Решили, в основе он точно не выйдет, но запланировали, что можем выпустить его позже. Не хотели им рисковать.

Вы уже сыграли со всеми четырьмя командами, которые в опасной зоне таблицы. У вас есть ощущение того, у какой из команд больший потенциал спастись?

Следует говорить не только о 4 командах, но и больше. У этих четырех команд просто меньше всего баллов, поэтому о них говорят. Но все набирают очки во втором круге. Борьба будет до последнего тура за то место, которое дает право остаться или сыграть дополнительные матчи.

Средний так называемый проходной балл, чтобы остаться - 32 или 33 очка. Так сообщает статистика. Вы, конечно, пытались сегодня получить эти три очка, чтобы иметь 32 балла и уже быть спокойными. Не удалось. В какой следующей игре рассчитываете закрыть этот вопрос?

В каждой игре мы рассчитываем получить очки. У нас следующие два матча с "Шахтером". Сегодня мы проиграли "Минаю", но не надо думать, что мы уже сдались и проиграем "Шахтеру". Наоборот, приложим все усилия, чтобы заработать очки. Важно то, какой будет у нас характер, психологическое состояние, важна наша сила. У нас есть определенный потенциал. Мы можем играть лучше, чем играли сегодня. Настраиваемся на то, чтобы каждую следующую игру сыграть сильнее, чем предыдущую.

Два матча против "Шахтера" будут в Киеве - для вашей команды это минус?

Я бы так не сказал. Сейчас очень тяжелый график переездов. Во Львов сейчас поезд прибывает в шесть утра. Раньше был другой график. А сейчас получается, кто не заснул в поезде вечером - в 5 утра уже подъем, приготовления к выходу. Для нас выгодный вариант не иметь тяжелой дороги в Одессу, потом - во Львов. Поэтому мы довольны, что так сложилось (два матча в Киеве, — примечание). Я понимаю, что для болельщиков это минус, но для нас это хороший вариант.