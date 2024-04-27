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Ванат из ассиста Супряги забил победный гол Динамо в матче против Днепра-1

Премьер-лига

Киевляне играли в меньшинстве

Ванат из ассиста Супряги забил победный гол Динамо в матче против Днепра-1

fcdynamo.com

UA-Футбол
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В рамках 26-го тура чемпионата Украины "Динамо" одержало волевую победу в матче против "Днепра-1".

По состоянию на 88 минуту киевляне остались в меньшинстве из-за удаления Тимчика. Правда, подопечные Шовковского все-таки дожали соперника и вырвали три очка.

Решающий гол на 90+1-й минуте забил Владислав Ванат. Ему ассистировал его тезка – Владислав Супряга, вышедший из скамьи для запасных несколькими минутами раньше.

Для Ваната этот гол стал 13-м в текущем чемпионате – он возглавляет таблицу бомбардиров. Супряга оформил второй ассист в сезоне.

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