Динамо доигрывало матч против Днепра-1 в меньшинстве из-за прямой красной карты

В центральном матче 26-го тура УПЛ между “Днепр-1” и “Динамо” не обошлось без удаления. На 88-й минуте прямую красную карточку перед собой увидел Александр Тымчик.

Правый защитник киевлян слишком высоко поднял ногу при подкате в единоборстве с Очеретько, разгоняющим контратаку днепрян.

Для Тымчика это удаление стало первым в карьере. Ранее в его пассиве была 31 желтая в 164 матчах за клубы и одно предупреждение в 15 поединках за сборную Украины.

Решение о сроке дисквалификации впоследствии примет КДК УАФ. Отметим, что следующие три матча "Динамо" проведет против "Вереса", "Колоса" и "Шахтера".