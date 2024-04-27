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Бондаренко вынесли на носилках уже на 9-й минуте матча против ЛНЗ
Артём досрочно завершил поединок 26-го тура
Фото: ФК Шахтар Донецьк
На старте встречи с черкасским коллективом хавбек "горняков" получил повреждение. Отметим, что речь не идет о нарушении правил или столкновении с другим футболистом. Более того, игрок "оранжево-черных" даже не смог самостоятельно покинуть поле.
В итоге 23-летнему полузащитнику понадобилась посторонняя помощь. Его вынесли на носилках, а на замену вышел Марлон Гомес. В последний раз Артем получал травму еще в ноябре прошлого года.
В текущем сезоне Бондаренко провел в УПЛ 18 матчей, забил 4 мяча, отдал 4 передачи, а также заработал 2 предупреждения и 2 удаления.
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