Бондаренко вынесли на носилках уже на 9-й минуте матча против ЛНЗ

На старте встречи с черкасским коллективом хавбек "горняков" получил повреждение. Отметим, что речь не идет о нарушении правил или столкновении с другим футболистом. Более того, игрок "оранжево-черных" даже не смог самостоятельно покинуть поле.

В итоге 23-летнему полузащитнику понадобилась посторонняя помощь. Его вынесли на носилках, а на замену вышел Марлон Гомес. В последний раз Артем получал травму еще в ноябре прошлого года.

В текущем сезоне Бондаренко провел в УПЛ 18 матчей, забил 4 мяча, отдал 4 передачи, а также заработал 2 предупреждения и 2 удаления.