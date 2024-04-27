Хозяева уже не последние в таблице. Минай – Черноморец 2:0. Обзор матча и видео голов

Команда из пригорода Ужгорода в 26 туре принимала гостей из Одессы. Чтобы продолжить борьбу за сохранение места в элите, футболистам из одноименного села нужно было набирать зачетные пункты. И с этой задачей они справились.
Уже на 6-й минуте аутсайдер открыл счет. Поединок был примерно равный, но "моряков" подвела реализация.
Подопечные Любеновича догнали "Металлист 1925" (19 баллов) и опережает харьковчан по дополнительным показателям.
ГРИ привет тебе от Вакулы --он не подошёл ЧО а не пора ли тебе в отставку сколько можно позорить Одессу украинский ты наш Гвардиола ГРИ--ребята стыдно обидно за такие игры --есть ГУРУ-ШАРАН -КАЛИНИЧЕНКО-АНТОНОВ а ГРИ пора на пенсию --то что было 10 лет назад забыто и уничтожено
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