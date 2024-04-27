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Хозяева уже не последние в таблице. Минай – Черноморец 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Подопечные Любеновича заработали 5 очков в последних четырех встречах

Хозяева уже не последние в таблице. Минай – Черноморец 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Команда из пригорода Ужгорода в 26 туре принимала гостей из Одессы. Чтобы продолжить борьбу за сохранение места в элите, футболистам из одноименного села нужно было набирать зачетные пункты. И с этой задачей они справились.

Уже на 6-й минуте аутсайдер открыл счет. Поединок был примерно равный, но "моряков" подвела реализация.

Подопечные Любеновича догнали "Металлист 1925" (19 баллов) и опережает харьковчан по дополнительным показателям.

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Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Минай" - "Черноморец"

Минай. Минай-Арена

Минай – Черноморец 2:0

Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 63

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Черноморец (Одесса) ФК Минай
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
27.04.2024 в 17:51
ГРИ привет тебе от Вакулы --он не подошёл ЧО а не пора ли тебе в отставку сколько можно позорить Одессу украинский ты наш Гвардиола ГРИ--ребята стыдно обидно за такие игры --есть ГУРУ-ШАРАН -КАЛИНИЧЕНКО-АНТОНОВ а ГРИ пора на пенсию --то что было 10 лет назад забыто и уничтожено
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
27.04.2024 в 17:51
ГРИ привет тебе от Вакулы --он не подошёл ЧО а не пора ли тебе в отставку сколько можно позорить Одессу украинский ты наш Гвардиола ГРИ--ребята стыдно обидно за такие игры --есть ГУРУ-ШАРАН -КАЛИНИЧЕНКО-АНТОНОВ а ГРИ пора на пенсию --то что было 10 лет назад забыто и уничтожено
Ответить
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