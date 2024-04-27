Хозяева уже не последние в таблице. Минай – Черноморец 2:0. Обзор матча и видео голов

Команда из пригорода Ужгорода в 26 туре принимала гостей из Одессы. Чтобы продолжить борьбу за сохранение места в элите, футболистам из одноименного села нужно было набирать зачетные пункты. И с этой задачей они справились.

Уже на 6-й минуте аутсайдер открыл счет. Поединок был примерно равный, но "моряков" подвела реализация.

Подопечные Любеновича догнали "Металлист 1925" (19 баллов) и опережает харьковчан по дополнительным показателям.

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Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Минай" - "Черноморец"

Минай. Минай-Арена

Минай – Черноморец 2:0

Голы: Кораблин, 6, Ременяк, 63