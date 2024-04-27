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Удачные замены Шовковского помогли киевлянам сохранить интригу. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
Аудиомнение #258
Динамо
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Индивидуальные ошибки Попова и Адамюка, отличное качество арбитража, продемонстрированный динамовцами характер, проблемы СК с ростером. Объяснение, почему Тымчик не проходит в основу сборной, и напоминание от Супряги, почему на нем не стоит ставить крест – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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