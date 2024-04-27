УПЛ. Рух – Верес 3:1. Два разных тайма

В субботу, 27 апреля, "Рух" в матче 26-го тура УПЛ на "Арене Львов" принимал "Верес". Команды до этого между собой сыграли три матча и ни разу коллектив из Ровно не побеждал. Беспроигрышная домашняя серия руховцев к этому туру длилась в чемпионате четыре игры: победа и 3 ничьи. "Верес" борется за сохранение прописки в элите, поэтому для него каждый зачетный пункт сейчас вес золота.

Виталий Пономарев с первых минут доверил место в старте 21-летнему нападающему Ярославу Карабину. Сегодня с капитанской повязкой на игру вышел Алексей Сыч, ведь Роман Дидык не попал в заявку. У "Вереса" вместо Шастала вышел Морозко. Мрвальевич и Янаков все еще восстанавливаются после травмы.

Гости активно начали встречу, но не удавалось довести свои атаки до логического завершения. На шестой минуте Морозко в борьбе с Пастухом завалился на газон, но арбитр проигнорировал этот эпизод и не поставил пенальти в ворота львовян. Было очень много сумбура, а вот осмысленных действий не хватало. Подопечные Шандрука вышли на игру с желанием и мотивацией добиться положительного результата. Футболисты "Вереса" не уступали в борьбе, стремились быстро доставлять мяч в заключительную треть поля. Хозяева не могли спокойно выйти из защиты, ведь соперник играл плотно и активно.

В середине первого тайма наконец-то проснулись хозяева. Евгений Пастух решился на удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел мимо дальнего угла. На 30-й минуте удача улыбнулась гостям. Гайдучик пробивал из-за пределов штрафной, а Слюбик так неудачно подставил голову, что мяч после рикошета залетел в верхний угол – 0:1. Качественный первый тайм в исполнении подопечных Шандрука. А вот футболисты львовской команды разочаровали.

В начале второго тайма реабилитировался за досадный автогол Слюбик. После розыгрыша углового Квасница выиграл верховую борьбу и сбросил во вратарскую, где быстрее всех оказался Слюбик, который с нескольких метров переправил мяч в сетку – 1:1. Этот гол придал подопечным Пономарева уверенности в собственных силах. Они стали быстрее доставлять мяч в заключительную треть поля. На 59-й минуте хозяева вышли вперед. Карабин отдал, а Таллес из-за пределов штрафной пробил в верхний угол – 2:1. Шикарный гол, который станет украшением тура.

Через шесть минут львовяне увеличили свое преимущество. Сыч отдал на Карабина, который обыграл Сезара и пробил в дальний угол – 3:1. Все перевернулось с ног на голову. Этот пропущенный гол отправил в нокаут ровенский коллектив.

В итоге, "Рух" впервые за четыре тура побеждает и уже всего на одно очко отстает от "Днепра-1". У "Вереса" очень сложное турнирное положение.

Vbet лига. 26-й тур

"Рух" - "Верес" 3:1

Голы: Слюбик (48), Таллес (59), Карабин (65) - Слюбик (30, автогол)

Предупреждение: Дахновский (3) Таллес (33), Яго (67)

"Рух": Ледвий - Слюбик (Слюсар, 85), Сыч, Роман, Пастух, Таллес (Притула, 76), Федор (Пидгурский, 58), Квасница (Лях, 85), Плюман (Рунич, 58), Карабин, Холод

"Верес": Когут - Кучеренко (Банада, 74), Жулио Сезар, Шевченко (Шастал, 69), Балан, Яго (Годя, 74), Кучеров, Курко, Дахновский (Шарай, 69), Морозко, Гайдучик (Смиян, 80)