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Вслед за Шахтером. Динамо гарантировало себе участие в еврокубках 2024/25

Премьер-лига

После победы в Днепре

Вслед за Шахтером. Динамо гарантировало себе участие в еврокубках 2024/25

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Состоялся матч 26-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Динамо". Победу одержала киевская команда со счетом 2:1. Этот результат позволил столичным набрать 57 очков в турнирной таблице.

Следовательно, "Динамо" стало недосягаемым для пятой команды УПЛ, что гарантирует киевлянам участие в еврокубковом сезоне 2024/25. Отметим, что ранее еврокубки себе гарантировал "Шахтер".

Для "Динамо" это будет 33-е участие в еврокубках под флагом Независимой Украины. Киевляне играют на международной арене неизменно с сезона 1992/93.

имеет шанс сыграть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и еще есть теоретические шансы опуститься на четвертое место, которое дает право заявиться в Лигу конференций.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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