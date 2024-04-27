Столичная команда вырвала победу в компенсированное время. Днепр-1 – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

В 26-м туре киевляне приехали в гости к днепровскому клубу. "Черно-желтые" открыли счет в конце первого тайма, чем усложнили задачу "бело-синих". Но они выполнили эту задачу со звездочкой.

Уже после перерыва фаворит быстро восстановил паритет, а в дополнительное время столичная команда оформила камбек.

Киевляне продолжают преследовать "Шахтер". Спорклубовцы остались четвертыми (45 баллов).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" - "Динамо"

Днепр. Арена Днепр

Днепр-1 – Динамо 1:2

Голы: Гуцуляк, 43 – Кабаев, 49, Ванат, 90+1

Удаление: Тымчик, 89 (Динамо)