  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Столичная команда вырвала победу в компенсированное время. Днепр-1 – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Столичная команда вырвала победу в компенсированное время. Днепр-1 – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Коллектив Шовковского продолжает борьбу за чемпионство

Столичная команда вырвала победу в компенсированное время. Днепр-1 – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

fcdynamo.com

Новина українською

В 26-м туре киевляне приехали в гости к днепровскому клубу. "Черно-желтые" открыли счет в конце первого тайма, чем усложнили задачу "бело-синих". Но они выполнили эту задачу со звездочкой.

Уже после перерыва фаворит быстро восстановил паритет, а в дополнительное время столичная команда оформила камбек.

Киевляне продолжают преследовать "Шахтер". Спорклубовцы остались четвертыми (45 баллов).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" - "Динамо"

Днепр. Арена Днепр

Днепр-1 – Динамо 1:2

Голы: Гуцуляк, 43 – Кабаев, 49, Ванат, 90+1

Удаление: Тымчик, 89 (Динамо)

По теме
yellow-arrow
Ванат: Жду игры Шахтера именно в Днепре. Некоторые команды должны играть дома, а играют там, где комфортно другим
yellow-arrow
Рух - Верес. Известны стартовые составы
yellow-arrow
УПЛ. ЛНЗ - Шахтер 0:3. Отрыв сохраняется
Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости