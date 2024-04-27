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Столичная команда вырвала победу в компенсированное время. Днепр-1 – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
Коллектив Шовковского продолжает борьбу за чемпионство
fcdynamo.com
В 26-м туре киевляне приехали в гости к днепровскому клубу. "Черно-желтые" открыли счет в конце первого тайма, чем усложнили задачу "бело-синих". Но они выполнили эту задачу со звездочкой.
Уже после перерыва фаворит быстро восстановил паритет, а в дополнительное время столичная команда оформила камбек.
Киевляне продолжают преследовать "Шахтер". Спорклубовцы остались четвертыми (45 баллов).
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Смотрите обзор матча 26-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" - "Динамо"
Днепр. Арена Днепр
Днепр-1 – Динамо 1:2
Голы: Гуцуляк, 43 – Кабаев, 49, Ванат, 90+1
Удаление: Тымчик, 89 (Динамо)
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