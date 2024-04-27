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Сикан продолжает пополнять бомбардирский багаж. Как Шахтер вышел вперед в матче с ЛНЗ

Премьер-лига

1:0 в пользу горняков

Сикан продолжает пополнять бомбардирский багаж. Как Шахтер вышел вперед в матче с ЛНЗ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В Черкассах продолжается матч 26-го тура чемпионата Украины между местным ЛНЗ и донецким "Шахтером". По состоянию на 70-ю минуту – счет 2:0 в пользу гостей.

Первый гол "Шахтера" в этом матче забил Даниил Сикан. Нападающий с близкого расстояния ударом головой увенчал в успех фланговую передачу Кевина.

Для Даниила Сикана это девятый гол в текущем розыгрыше УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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