Сикан продолжает пополнять бомбардирский багаж. Как Шахтер вышел вперед в матче с ЛНЗ

В Черкассах продолжается матч 26-го тура чемпионата Украины между местным ЛНЗ и донецким "Шахтером". По состоянию на 70-ю минуту – счет 2:0 в пользу гостей.

Первый гол "Шахтера" в этом матче забил Даниил Сикан. Нападающий с близкого расстояния ударом головой увенчал в успех фланговую передачу Кевина.

Для Даниила Сикана это девятый гол в текущем розыгрыше УПЛ.