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Сикан продолжает пополнять бомбардирский багаж. Как Шахтер вышел вперед в матче с ЛНЗ
1:0 в пользу горняков
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В Черкассах продолжается матч 26-го тура чемпионата Украины между местным ЛНЗ и донецким "Шахтером". По состоянию на 70-ю минуту – счет 2:0 в пользу гостей.
Первый гол "Шахтера" в этом матче забил Даниил Сикан. Нападающий с близкого расстояния ударом головой увенчал в успех фланговую передачу Кевина.
Для Даниила Сикана это девятый гол в текущем розыгрыше УПЛ.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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