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УПЛ. ЛНЗ - Шахтер 0:3. Отрыв сохраняется
Шахтер одержал свою двенадцатую победу подряд
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Украинская Премьер-лига, 26-й тур. Черкассы, "Черкаси-Арена"
"ЛНЗ" – "Шахтер" 0:3
Голы: Сикан 40, Судаков 63, Эгиналду 90+2
"ЛНЗ": Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху, Пасич (Олейник 87) – Бар (Бойко 62), Рыбалка, Яшари – Наумец (Насонов 72), Молло (Хобленко 46), Эйнел
"Шахтер": Резник – Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин (Швед 88), Судаков, Бондаренко (Марлон 9), Зубков (Эгиналду 66) – Сикан (Траоре 66)
Предупреждения: Яшари 24, Эйнел 73 – Сикан 45+3
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