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Премьер-лига

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УПЛ. ЛНЗ - Шахтер 0:3. Отрыв сохраняется

Премьер-лига

Шахтер одержал свою двенадцатую победу подряд

УПЛ. ЛНЗ - Шахтер 0:3. Отрыв сохраняется

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига, 26-й тур. Черкассы, "Черкаси-Арена"

"ЛНЗ" – "Шахтер" 0:3

Голы: Сикан 40, Судаков 63, Эгиналду 90+2

"ЛНЗ": Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху, Пасич (Олейник 87) – Бар (Бойко 62), Рыбалка, Яшари – Наумец (Насонов 72), Молло (Хобленко 46), Эйнел

"Шахтер": Резник – Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин (Швед 88), Судаков, Бондаренко (Марлон 9), Зубков (Эгиналду 66) – Сикан (Траоре 66)

Предупреждения: Яшари 24, Эйнел 73 – Сикан 45+3

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1 голосов
Комментарии
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.04.2024 в 17:58
С победой, 3 гол конфетка.
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Комментарии 13
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.04.2024 в 17:58
С победой, 3 гол конфетка.
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1
0
aleks68
27.04.2024 в 17:49
и ещё большой привет леониду .очкову из ровно.кто кому вхерачил?фуфло не болит?
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2
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.04.2024 в 18:07
Если бы не болело, он бы тут был. Хотя он привычный)))
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жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 17:38
Переверните таблицу! Вы ее неправильно повесили! Где ахметостадо?? Где?? Правильно, на дне! Там им и место, собакам ватным!
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0
3
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scorpius (Ck)
27.04.2024 в 17:40
Тебе что, медицинский каннабис продали по липовой справке?
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3
1
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жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 17:42
Чего ты психуешь как Судаков?? Вылей себе на голову ведро ледяной воды! Остынь дружок!
 
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scorpius (Ck)
27.04.2024 в 17:43
Так я спокоен, хороший футбол посмотрел. Это ты тут таблицу переворачивать собрался, революционер
 
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aleks68
27.04.2024 в 17:44
точно пора на дурку.фейк-1 с максимовым в .опе(как там квартира в дубае осёл),"будущий участник" ЛЧ металлис 1925 на грани вылета.теперь этот идиот ещё накаркает и кривбассу.надо же быть таким е......м
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1
0
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scorpius (Ck)
27.04.2024 в 17:38
ЛНЗ понравились, такой себе типичный зубастый середняк УПЛ. А у ШД многовато брака и обрезок сегодня, особенно от крайних защитников. Не смотря на всю критику от болельщиков, Сикан тащит команду голами, Судаков много психует и нервничает, может забитый гол его "отпустит", Марлон хорошо вошел вместо Бондаренко, один из лучших на поле, Эгиналдо тоже хорош.
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2
1
aleks68
27.04.2024 в 17:55
сикан заработал 3-ю желтую в чемпионате.на матч с динамо можем остаться с одним траоре
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1
0
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scorpius (Ck)
27.04.2024 в 18:11
Как вариант - желтяк с Одессой 1-го, тогда на Динамо обнулится
 
0
0
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scorpius (Ck)
27.04.2024 в 17:30
Уверенная по счету победа, но по игре есть вопросы.
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3
1
aleks68
27.04.2024 в 17:28
всех болельщиков шахтёра с победой!
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