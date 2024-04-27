Супер-звезда Шахтера. Как Судаков удвоил преимущество донетчан в матче с ЛНЗ

В Черкассах продолжается матч 26-го тура УПЛ между ЛНЗ и „Шахтером“. По состоянию на 80-ю минуту – счет 2:0 в пользу гостей.

Первый гол "Шахтера" забил Даниил Сикан, а удвоил преимущество Георгий Судаков. Супер-звезда команды поразил полупустые ворота соперника после ошибки защитников и вратаря ЛНЗ. Немалая заслуга в этом голе принадлежит Марлону Гомесу.

Напомним, что в случае победы над ЛНЗ "Шахтер" сохранит четырехочковый отрыв от ближайшего преследователя, которым является "Динамо".