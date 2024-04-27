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Супер-звезда Шахтера. Как Судаков удвоил преимущество донетчан в матче с ЛНЗ

Премьер-лига

Георгия раскручивают под продажу

Супер-звезда Шахтера. Как Судаков удвоил преимущество донетчан в матче с ЛНЗ

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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В Черкассах продолжается матч 26-го тура УПЛ между ЛНЗ и „Шахтером“. По состоянию на 80-ю минуту – счет 2:0 в пользу гостей.

Первый гол "Шахтера" забил Даниил Сикан, а удвоил преимущество Георгий Судаков. Супер-звезда команды поразил полупустые ворота соперника после ошибки защитников и вратаря ЛНЗ. Немалая заслуга в этом голе принадлежит Марлону Гомесу.

Напомним, что в случае победы над ЛНЗ "Шахтер" сохранит четырехочковый отрыв от ближайшего преследователя, которым является "Динамо".

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Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) Георгий Судаков
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2024 в 17:58
Що ж тут суперзіркового?! ))))
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2024 в 17:58
Що ж тут суперзіркового?! ))))
Ответить
0
0

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