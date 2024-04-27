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Рух - Верес. Известны стартовые составы

Премьер-лига
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Кому нужнее очки?

Рух - Верес. Известны стартовые составы

Фото - УПЛ / Автор невідомий

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В 26-м туре УПЛ состоится поединок "Руха" и "Вереса". Игра пройдет во Львове, на "Арене-Львов". Начало - в 18:00. Главные тренеры определились со стартовыми 11-ми.

Стартовый состав "Руха": Ледвий Дмитрий, Слюбик Богдан, Сыч Алексей (К), Роман Виталий, Пастух Евгений, Таллес Б., Федор Олег, Квасница Илья, Плюман, Карабин Ярослав, Холод Виталий.

Запасные: Герета Юрий-Владимир, Лях Ростислав, Слюсар Денис, Пидгурский Денис, Притула Остап, Столярчук Андрей, Дос Сантуш Криспим Клайвер Габриэль, Теслюк Денис, Рунич Василий.

Стартовый состав "Вереса": Когут Богдан (К), Кучеренко Александр, Жулио Сезар, Шевченко Евгений, Балан Денис, Яго, Кучеров Валерий, Курко Василий, Дахновский Виталий, Морозко Евгений, Гайдучик Николай.

Запасные: Ющишин Вадим, Смиян Максим, Вовченко Семен, Мельник Александр, Гакман Василий, Клец Дмитрий, Кухарук Андрей, Шарай Владислав, Шастал Дмитрий, Годя Дмитрий, Шестаков Михаил, Банада Евгений.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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