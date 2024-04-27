Ванат: Жду игры Шахтера именно в Днепре. Некоторые команды должны играть дома, а играют там, где комфортно другим

В 26-м туре столичный коллектив одержал волевую победу на поле "черно-желтых" (2:1). Владислав забил решающий гол и поделился впечатлениями в эфире FootballHub.

“Выиграли очень важную игру для нас. В перерыве Ярмоленко сказал такую речь, что мы просто не могли не выиграть. Забили быстро, создавали моменты и в итоге выиграли.

[Об эпизоде перед удалением Тымчика] Да, нашей всей команде показалось, что там был фол. Арбитр сказал, что когда выйдет мяч, он посмотрит этот момент. Тымчик выбил мяч в аут, но рефери сказал продолжать игру. Не знаю… Не буду комментировать судейство.

У них хорошая команда, хороший подбор исполнителей. Я очень доволен, что мы победили сегодня. В первом тайме мы чаще проводили атаки через наш левый фланг, потому мало что удавалось.

Я очень жду игры «Шахтера» именно в Днепре, хочется посмотреть этот матч. Надеюсь, что он состоится в Днепре. Некоторые команды переносят матчи из своих городов, хотя должны играть дома. А играют там, где удобно другой команде”, – отметил форвард.