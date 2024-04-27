Премьер-лига
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Новые бразильские надежды. Видео гола Эгиналду, благодаря которому Шахтер разгромил ЛНЗ
3:0
shakhtar.com
В Черкассах сыграли матч 26-го тура УПЛ ЛНЗ и "Шахтер". Счет матча – 3:0 в пользу действующего чемпиона Украины.
Первый гол "горняков" забил Сикан, второй – Судаков. А финальную точку поставил Эгиналду – молодая бразильская надежда "горняков".
"Шахтер" разгромил соперника и сохранил уверенное лидерство в турнирной таблице.
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Карикатурист (Білозерське)
27.04.2024 в 19:12
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