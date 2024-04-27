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Новые бразильские надежды. Видео гола Эгиналду, благодаря которому Шахтер разгромил ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

3:0

Новые бразильские надежды. Видео гола Эгиналду, благодаря которому Шахтер разгромил ЛНЗ

shakhtar.com

Новина українською

В Черкассах сыграли матч 26-го тура УПЛ ЛНЗ и "Шахтер". Счет матча – 3:0 в пользу действующего чемпиона Украины.

Первый гол "горняков" забил Сикан, второй – Судаков. А финальную точку поставил Эгиналду – молодая бразильская надежда "горняков".

"Шахтер" разгромил соперника и сохранил уверенное лидерство в турнирной таблице.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
27.04.2024 в 19:12
Егіналду і близько не схожий на Келсі, фото якого ви в новину вліпили
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0
0
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Комментарии 1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
27.04.2024 в 19:12
Егіналду і близько не схожий на Келсі, фото якого ви в новину вліпили
Ответить
0
0

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