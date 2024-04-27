Шовковский: Происходящее в раздевалке всегда там и будет оставаться

В 26-м туре "Динамо" одолело соперника в гостях (2:1). Тренер "бело-синих" пообщался с представителями СМИ после встречи.

“Всегда матчи с "Днепром" и "Днепром-1" очень интересны. Мы настраивались на сложный матч, говорили ребятам, что придется выполнять много беговой работы, много придется терпеть, что должны выполнять установку на игру, а также что мы должны делать, чтобы найти свои моменты в атаке.

Пропустили необязательный гол. Наши центральные защитники не имеют права играть таким образом. Но я благодарю всю команду, что она собралась, проявила характер, в концовке дожала соперника и вырвала победу.

В перерыве пришлось внести определенные коррективы, чтобы найти и использовать моменты. Происходящее в раздевалке всегда там и будет оставаться. Команда понимала, что нам нужно начинать с 0:1, что есть моменты, которые нам могут сыграть на руку. Мы немного перестроили свои действия. Безусловно, нам нужно было прибавлять в скорости.

[Об удалении Тымчика и эпизоде с потенциальным пенальти] Соперник держал Бражка и борцовским приемом его опрокинул на поле. Наши игроки тоже видели этот момент. Я не одобряю решение, когда играют не до конца, и неправильно было выбивать мяч за поле. Мы были не готовы к этой ситуации. Удаление мы «привезли» сами себе.

Тымчик тянулся за игроком, не прыгал сзади – мне так показалось. Была красная карточка, но мы продолжали терпеть и понимали, что если будем психологически устойчивы, то у нас еще будет момент, чтобы забить”, – рассказал тренер.