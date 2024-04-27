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Убийственный рикошет. Видео, как Верес повел в счете в матче с Рухом
Досадный эпизод для львовян
Фото: НК Верес
Во Львове продолжается матч 26-го тура УПЛ между "Рухом" и "Вересом". Счет отрыли именно гости – помог в этом рикошет.
Гайдучик пробил издали. Мяч попал в Слюбика и залетел в противоход голкиперу "Руха". "Верес" довольно неожиданно вышел вперед.
что "Рух" в этом сезоне борется за место в еврокубковой зоне, а "Верес" находится под угрозой вылета.
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