Убийственный рикошет. Видео, как Верес повел в счете в матче с Рухом

Во Львове продолжается матч 26-го тура УПЛ между "Рухом" и "Вересом". Счет отрыли именно гости – помог в этом рикошет.

Гайдучик пробил издали. Мяч попал в Слюбика и залетел в противоход голкиперу "Руха". "Верес" довольно неожиданно вышел вперед.

что "Рух" в этом сезоне борется за место в еврокубковой зоне, а "Верес" находится под угрозой вылета.