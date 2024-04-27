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Убийственный рикошет. Видео, как Верес повел в счете в матче с Рухом

Премьер-лига

Досадный эпизод для львовян

Убийственный рикошет. Видео, как Верес повел в счете в матче с Рухом

Фото: НК Верес

Новина українською

Во Львове продолжается матч 26-го тура УПЛ между "Рухом" и "Вересом". Счет отрыли именно гости – помог в этом рикошет.

Гайдучик пробил издали. Мяч попал в Слюбика и залетел в противоход голкиперу "Руха". "Верес" довольно неожиданно вышел вперед.

что "Рух" в этом сезоне борется за место в еврокубковой зоне, а "Верес" находится под угрозой вылета.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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