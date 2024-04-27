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Слюбик исправился за предыдущую неприятность. Рух сравнял счет в матче с Вересом. Видео

Премьер-лига

Ранее от Слюбика был результативный рикошет в ворота львовян

Слюбик исправился за предыдущую неприятность. Рух сравнял счет в матче с Вересом. Видео

Фото: ФК Рух

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Во Львове продолжается матч 26-го тура УПЛ между местным "Рухом" и "Вересом". Довольно неожиданно вперед вышли именно ровенчане, помог рикошет от Слюбика.

Но очень быстро тот же Слюбик огорчил "Верес". Он забил ударом с близкого расстояния из гущи футболистов.

Отметим, что "Верес" находится под угрозой вылета, а "Рух" претендует на еврокубки.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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