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Слюбик исправился за предыдущую неприятность. Рух сравнял счет в матче с Вересом. Видео
Ранее от Слюбика был результативный рикошет в ворота львовян
Фото: ФК Рух
Во Львове продолжается матч 26-го тура УПЛ между местным "Рухом" и "Вересом". Довольно неожиданно вперед вышли именно ровенчане, помог рикошет от Слюбика.
Но очень быстро тот же Слюбик огорчил "Верес". Он забил ударом с близкого расстояния из гущи футболистов.
Отметим, что "Верес" находится под угрозой вылета, а "Рух" претендует на еврокубки.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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