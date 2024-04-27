Заявка на шедевр. Видео классного гола Таллеса, который помог Руху сломить сопротивление Вереса

"Рух" и "Верес" сошлись в матче 26-го тура УПЛ. Игра проходит во Львове. Сначала забили гости, но быстро хозяева выровняли положение.

А потом и вышли вперед, окончательно сломав сопротивление "Вереса". Таллес забил очень красиво – обводящим ударом издали. Это стоит видеть.

Отметим, что "Верес" находится под угрозой вылета из УПЛ, а "Рух" очень близок к выходу в еврокубки.