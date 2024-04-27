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Таким темпом могут догнать Днепр-1. Рух забил третий гол в ворота Вереса
Борьба вверху турнирной таблицы обостряется
Фото: ФК Рух
"Рух" в рамках 26-го тура УПЛ принимал на своем поле "Верес". Львовяне первым пропустили, но исправили ситуацию.
Сначала забил Слюбик. Затем красивым голом отметился Таллес. А добил соперника Карабин благодаря индивидуальным действиям.
"Рух" победил и приблизился на расстояние одного очка к четвертому в таблице "Днепру-1". "Верес" – третий с конца.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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