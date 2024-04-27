Таким темпом могут догнать Днепр-1. Рух забил третий гол в ворота Вереса

"Рух" в рамках 26-го тура УПЛ принимал на своем поле "Верес". Львовяне первым пропустили, но исправили ситуацию.

Сначала забил Слюбик. Затем красивым голом отметился Таллес. А добил соперника Карабин благодаря индивидуальным действиям.

"Рух" победил и приблизился на расстояние одного очка к четвертому в таблице "Днепру-1". "Верес" – третий с конца.