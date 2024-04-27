  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Таким темпом могут догнать Днепр-1. Рух забил третий гол в ворота Вереса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Таким темпом могут догнать Днепр-1. Рух забил третий гол в ворота Вереса

Премьер-лига

Борьба вверху турнирной таблицы обостряется

Таким темпом могут догнать Днепр-1. Рух забил третий гол в ворота Вереса

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" в рамках 26-го тура УПЛ принимал на своем поле "Верес". Львовяне первым пропустили, но исправили ситуацию.

Сначала забил Слюбик. Затем красивым голом отметился Таллес. А добил соперника Карабин благодаря индивидуальным действиям.

"Рух" победил и приблизился на расстояние одного очка к четвертому в таблице "Днепру-1". "Верес" – третий с конца.

По теме
yellow-arrow
Шандрук после поражения: Говорю ребятам перед каждой игрой, что нам нужны очки. Нам нужно побеждать
yellow-arrow
Кабаев - о матче в Днепре: Ехали сюда - думали, будем играть до вечера
yellow-arrow
Слюбик забивает и своим, и чужим. Рух – Верес 3:1. Обзор матча и видео голов
Верес (Ровно) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости