Колос - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 26-го тура УПЛ "Колос" на своем домашнем стадионе в Ковалевке примет "Алекснадрию".

Обе команды весной не радуют болельщиков и находятся ближе к низу турнирной таблицы, поэтому очки сейчас нужны обоим соперникам, поэтому матч ожидается как минимум боевым.

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Поединок "Колос" — "Александрия" состоится в воскресенье, 28 апреля, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.