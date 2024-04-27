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Колос - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Колос - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 26-го тура УПЛ "Колос" на своем домашнем стадионе в Ковалевке примет "Алекснадрию".

Обе команды весной не радуют болельщиков и находятся ближе к низу турнирной таблицы, поэтому очки сейчас нужны обоим соперникам, поэтому матч ожидается как минимум боевым.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Поединок "Колос" — "Александрия" состоится в воскресенье, 28 апреля, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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