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Пономарев: Первый тайм был, наверное, самый слабый, который мы играли дома
Тренер львовян рассказал об ошибках, осложнивших ход матча
Фото: ФК Рух
"Рух" оформил волевую победу над "Вересом" (3:1). Коуч "желто-черных" поделился секретом, который позволил изменить ход событий.
"Первый тайм мы провалили. Это была моя ошибка. Денис Пидгурский был после травмы и не были уверены, сможет ли он войти в игру. Он только начал тренироваться в общей группе. Мы немного сменили состав, но во втором тайме все стало на свои места. Мы играли тем составом, которым играли раньше, и это дало результат.
Первый тайм был, наверное, самый слабый, который мы играли дома. Вышли в старте две десятки – Олег Федор и Таллес. Было видно, что мы проигрываем много единоборств, не было агрессии, энтузиазма, поэтому нужно было что-то менять и пообщаться с ними.
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Вышел Денис Пидгурский, начали подборы и борьбу выигрывать, переходить из обороны в атаку. Карабин весной играет на качественном уровне. Ему вырезали аппендицит и он пропустил месяц, но это не повлияло на его форму. Слюбик не виноват в пропущенном голе, больше виновата команда. Это несчастный случай. Спасибо команде за характер, за то, что вернулись в игру”, – рассказал наставник в эфире УПЛ-ТВ.
"Рух" сократил отставание от "Днепра-1" до одного балла.
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