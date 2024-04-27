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Динамо – единственная украинская команда с непрерывной серией выступлений в еврокубках с начала основания чемпионата
Не пропустили ни одного из 33-х сезонов
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Сегодня, 27-го апреля, "Динамо" гарантировало себе участие в следующем еврокубковом сезоне – 2024/25. Это будет 33-й еврокубковый сезон киевлян под флагом Независимой Украины.
"Динамо" – единственная украинская команда, которая не пропустила ни одного розыгрыша еврокубков со времен основания чемпионата Украины. То есть, непрерывная серия выступлений в еврокубках продолжается с 1992-го года (учитывается статистика Независимой Украины).
Вторым после "Динамо" по показателю продолжительности выступлений в еврокубках идет "Шахтер", для которого сезон 2024/25 станет тридцатым (28-м подряд) на международной арене.
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