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Динамо – единственная украинская команда с непрерывной серией выступлений в еврокубках с начала основания чемпионата

Премьер-лига

Не пропустили ни одного из 33-х сезонов

Динамо – единственная украинская команда с непрерывной серией выступлений в еврокубках с начала основания чемпионата

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 27-го апреля, "Динамо" гарантировало себе участие в следующем еврокубковом сезоне – 2024/25. Это будет 33-й еврокубковый сезон киевлян под флагом Независимой Украины.

"Динамо" – единственная украинская команда, которая не пропустила ни одного розыгрыша еврокубков со времен основания чемпионата Украины. То есть, непрерывная серия выступлений в еврокубках продолжается с 1992-го года (учитывается статистика Независимой Украины).

Вторым после "Динамо" по показателю продолжительности выступлений в еврокубках идет "Шахтер", для которого сезон 2024/25 станет тридцатым (28-м подряд) на международной арене.

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Динамо (Киев)
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Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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terber (ternopil)
27.04.2024 в 21:13
і толку з того,тільки згадуєтся два сезони при Лобановскому в кінець 90х
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Комментарии 1
terber (ternopil)
27.04.2024 в 21:13
і толку з того,тільки згадуєтся два сезони при Лобановскому в кінець 90х
Ответить
0
0

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