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Шандрук после поражения: Говорю ребятам перед каждой игрой, что нам нужны очки. Нам нужно побеждать
Красно-черные потеряли преимущество над Рухом и остались без баллов в этом туре
Фото: НК "Верес"
"Верес" уступил во Львове, несмотря на то, что вышел вперёд. Олег Шандрук прокомментировал ход событий на поле.
“Второй тайм – самый ужасный в нашем исполнении в весенней части. В таких играх, когда есть преимущество, мы должны более надежно играть. Хочу посмотреть первый гол. По горячим следам не могу сказать, кто допустил ошибку. Не доиграли на 100% или мог Богдан выйти на этот мяч. А второй гол тоже ключевая ошибка. Есть исполнители "Руха", которые за это наказывают. Мы не можем позволять себе такое при удачном первом тайме.
Говорю ребятам перед каждой игрой, что нам нужны очки. Не получится сыграть вничью, нам нужно побеждать. Мы должны быть активными. К сожалению, во втором тайме этого не было, и нам нужно пообщаться завтра с командой. Футболисты, показавшие отличный первый тайм, провалили второй. И потом мы провели замены.
Хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали сегодня и извиниться за второй тайм”, — резюмировал специалист.
"Верес" остается на 14-й позиции (20 очков).
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