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Кривбасс - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Один из лидеров чемпионата Украины встретится с абсолютным аутсайдером. Команда Юрия Вернидуба будет принимать подопечных Виктора Скрипника.
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В рамках УПЛ "Кривбасс" последний раз проигрывал еще в начале марта - в матче с донецким "Шахтером". В свою очередь "Металлист 1925" не видел побед еще с осени.
Матч 26-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Кривбасс" - "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 28-го апреля 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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