  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

Один из лидеров чемпионата Украины встретится с абсолютным аутсайдером. Команда Юрия Вернидуба будет принимать подопечных Виктора Скрипника.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В рамках УПЛ "Кривбасс" последний раз проигрывал еще в начале марта - в матче с донецким "Шахтером". В свою очередь "Металлист 1925" не видел побед еще с осени.

Матч 26-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Кривбасс" - "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 28-го апреля 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Первый гол игрового дня. Кривбасс быстро забил в ворота Металлиста 1925. ВИДЕО
yellow-arrow
Кривбасс - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Полесье - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости