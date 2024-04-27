Пушич сравнил атмосферу на матчах УПЛ и любовь с некрасивой женщиной. Он счастлив, когда слышит крик болельщиков

"Горняки" разгромили дебютанта УПЛ 3:0. По мнению тренера "Шахтера", поле создавало дополнительные препятствия его подопечным.

Нужны две команды, нужные определенные обстоятельства, чтобы играть в быстрый и интенсивный футбол. Если таких условий нет, мы также показываем, что мы можем переключиться на другой уровень и другую сторону, чтобы найти способ победить в рамках нашего стиля.

"Мы большую часть времени контролировали игру. Соперник играет в достаточно низком блоке, поле же не прибавляло скорости. Было очень тяжело найти свободное пространство, продвигаться с мячом, и нам приходилось действовать больше с флангов. Сухое поле, неровное поле – это очень хорошие обстоятельства для команды, которая защищается, но не атакует. Тебе приходится немного больше бороться, но надо быть очень организованным и дисциплинированным, чтобы избежать контратак.

Траоре тоже очень важен для нас: он вернулся после длительной травмы, не играл в течение года, поэтому когда ты возвращаешься, тебе нужно подготовиться. Я могу очень гордиться его характером и усилиями, которые он прилагает ради команды. И если говорить о Зубкове, а я говорю не только об атаке, потому что он отвечает и за защиту, то он очень упорно работал для команды.

У каждой игры своя история, своя энергия. Если говорить о Лиге чемпионов, я надеюсь, что вы тоже видели наши матчи, потому что мы там играли чертовски хорошо. Когда ты играешь в Лиге чемпионов, для нас как для клуба это самый большой минус – сравнивать другие команды и то, что мы выступаем в Лиге чемпионов и после стадиона с 70 тысячами людей мы должны играть на пустом стадионе. Скажу так: это тот же случай, как когда ты хочешь заниматься любовью с очень красивой женщиной, но на следующий день ты видишь очень некрасивую женщину.

Ни одна команда в мире не находится в такой ситуации, как мы, сравнивая с Лигой чемпионов. Мы путешествуем, есть большая разница в эмоциях между Лигой чемпионов и внутренним чемпионатом – со зрителями, без зрителей. Поэтому я очень счастлив, когда я слышу, как люди кричат на улице. Надеюсь, скоро людям разрешат присутствовать на матчах, чтобы они болели за свои команды, чтобы мы чувствовали настоящую футбольную атмосферу”, – прокомментировал матч специалист.