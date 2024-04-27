Дулуб об эпизоде с Пушичем: Без комментариев. Это эмоции

Дебютант чемпионата уступил "Шахтеру" 0:3. Наставник "ЛНЗ" был немногословен.

“Мы на ровном месте допустили ошибку, боялись играть в футбол в матче против "Шахтера". Это самое главное. Не удалось забить гол. Хорошо играл Ризнык. Были 2 момента. Так получилось.

[Об эпизоде с Марино Пушичем] Без комментариев. Это эмоции”, – прокомментировал матч наставник черкасского клуба.