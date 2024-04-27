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Дулуб об эпизоде с Пушичем: Без комментариев. Это эмоции

Премьер-лига
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Тренер ЛНЗ коротко подвел итоги очередной игры УПЛ

Дулуб об эпизоде с Пушичем: Без комментариев. Это эмоции

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Дебютант чемпионата уступил "Шахтеру" 0:3. Наставник "ЛНЗ" был немногословен.

“Мы на ровном месте допустили ошибку, боялись играть в футбол в матче против "Шахтера". Это самое главное. Не удалось забить гол. Хорошо играл Ризнык. Были 2 момента. Так получилось.

[Об эпизоде с Марино Пушичем] Без комментариев. Это эмоции”, – прокомментировал матч наставник черкасского клуба.

"ЛНЗ" остается на седьмой строчке (32 пункта). Коллектив проиграл впервые за последние четыре встречи. 4 мая подопечные Дулуба поедут в столицу в гости к "Оболони".

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Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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