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Дулуб об эпизоде с Пушичем: Без комментариев. Это эмоции
Тренер ЛНЗ коротко подвел итоги очередной игры УПЛ
Фото: Александр Приходько
Дебютант чемпионата уступил "Шахтеру" 0:3. Наставник "ЛНЗ" был немногословен.
“Мы на ровном месте допустили ошибку, боялись играть в футбол в матче против "Шахтера". Это самое главное. Не удалось забить гол. Хорошо играл Ризнык. Были 2 момента. Так получилось.
[Об эпизоде с Марино Пушичем] Без комментариев. Это эмоции”, – прокомментировал матч наставник черкасского клуба.
"ЛНЗ" остается на седьмой строчке (32 пункта). Коллектив проиграл впервые за последние четыре встречи. 4 мая подопечные Дулуба поедут в столицу в гости к "Оболони".
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