"Арбитр немного выпустил нити игры: Кабаев - о ситуации с Тымчиком

Вчера в рамках 26-го тура чемпионата Украины "Динамо Киев" сыграл против "Днепр-1". Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал не назначенный пенальти и красную карточку Тымчику.

"По-моему, арбитр немного выпустил нити игры. Не поставил пенальти, Тымчик завелся - и сразу красная. Он же должен понимать, что это эмоции, не больше. Также во время разговора кому-то давал карточки, кому-то не давал", — сказал Кабаев.

Напомним, защитник "Динамо Киев" Александр Тымчик получил прямую красную за прыжок в ноги Олега Очеретько. Защитник пропустит матч с "Вересом" 1 мая.