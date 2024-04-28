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"Арбитр немного выпустил нити игры: Кабаев - о ситуации с Тымчиком

Премьер-лига
Обновлено

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"Арбитр немного выпустил нити игры: Кабаев - о ситуации с Тымчиком

УПЛ

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Вчера в рамках 26-го тура чемпионата Украины "Динамо Киев" сыграл против "Днепр-1". Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал не назначенный пенальти и красную карточку Тымчику.

"По-моему, арбитр немного выпустил нити игры. Не поставил пенальти, Тымчик завелся - и сразу красная. Он же должен понимать, что это эмоции, не больше. Также во время разговора кому-то давал карточки, кому-то не давал", — сказал Кабаев.

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Напомним, защитник "Динамо Киев" Александр Тымчик получил прямую красную за прыжок в ноги Олега Очеретько. Защитник пропустит матч с "Вересом" 1 мая.

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Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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