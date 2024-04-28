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Заря - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Встреча "Зари" и "Оболони" в первом круге закончилась результативной победой луганчан со счетом 4:2. Смогут ли команды вновь порадовать болельщиков подобным перфомансом?
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на телеканале Уніан і на ютуб-платформе Football Hub.
Украинская Премьер-лига, 26-й тур
28 апреля 2024. Киевская область, "Арена Лівий берег"
"Заря" 13:00 "Оболонь"
Видеотрансляция – Уніан, Football Hub
Телетрансляція матчу Зоря - ОболоньСмотреть трансляцию
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