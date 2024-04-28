Лунев – о борьбе за медали: Прекрасно понимаем, какая большая ответственность на нас лежит

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал свои выступления и игру команды в УПЛ.

“ – Макс, в прошлой игре ты забил в ворота "Черноморца". Как это повлияло на тебя морально?

– Мы забили быстрый мяч, и это нам дало больше времени перевернуть игру в нашу сторону. Конечно, очень доволен, что все удалось. Но главное, что “Кривбасс” победил и получил важные три очка.

– Насколько ты вообще доволен своей игрой в весенней части чемпионата?

– Я просто выполняю свою работу. Выхожу на каждую игру и стараюсь помочь своей команде по максимуму. Потому пусть мои действия оценивают специалисты.

– “Кривбасс” ведет борьбу за медали чемпионата. Насколько велика ответственность за результат ложится на вас во всех остающихся матчах?

– Конечно, сейчас заключительная стадия чемпионата и мы все переживаем за результат. Прекрасно понимаем, какая большая ответственность на нас лежит, поэтому будем стараться сделать все возможное, или достичь необходимого результата.

– Впереди матч против "Металлиста 1925". Соперник не проигрывает три матча подряд. Насколько тяжело ломать его оборону?

– Да, это очень непростая команда. Что у них, что у нас, задача одна: выходить и побеждать. А кто будет сильнее – узнаем после матча.

– Если снова забьешь, кому посвятишь гол?

– Моей красавице, любимой девушке”, - сказал Лунев.