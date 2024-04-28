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Лунев – о борьбе за медали: Прекрасно понимаем, какая большая ответственность на нас лежит
Пока команда идет в первой тройке
УПЛ
Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал свои выступления и игру команды в УПЛ.
“ – Макс, в прошлой игре ты забил в ворота "Черноморца". Как это повлияло на тебя морально?
– Мы забили быстрый мяч, и это нам дало больше времени перевернуть игру в нашу сторону. Конечно, очень доволен, что все удалось. Но главное, что “Кривбасс” победил и получил важные три очка.
– Насколько ты вообще доволен своей игрой в весенней части чемпионата?
– Я просто выполняю свою работу. Выхожу на каждую игру и стараюсь помочь своей команде по максимуму. Потому пусть мои действия оценивают специалисты.
– “Кривбасс” ведет борьбу за медали чемпионата. Насколько велика ответственность за результат ложится на вас во всех остающихся матчах?
– Конечно, сейчас заключительная стадия чемпионата и мы все переживаем за результат. Прекрасно понимаем, какая большая ответственность на нас лежит, поэтому будем стараться сделать все возможное, или достичь необходимого результата.
– Впереди матч против "Металлиста 1925". Соперник не проигрывает три матча подряд. Насколько тяжело ломать его оборону?
– Да, это очень непростая команда. Что у них, что у нас, задача одна: выходить и побеждать. А кто будет сильнее – узнаем после матча.
– Если снова забьешь, кому посвятишь гол?
– Моей красавице, любимой девушке”, - сказал Лунев.
В настоящее время "Кривбасс" находится на третьем месте чемпионата Украины. Отрыв от первого Шахтера составляет 10 очков, а от второго “Динамо” – шесть зачетных пунктов.
Следующий матч криворожцы проведут сегодня, 28 апреля. Соперником станет "Металлист 1925".
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