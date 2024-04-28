Олег Гусев: Чем ближе финиш чемпионата, тем сложнее играть, ставки повышаются, мы боремся за чемпионство

Помощник главного тренера "Динамо Киев" и легенда украинского футбола Олег Гусев дал свой послематчевой комментарий.

Тяжело ли далась сегодняшняя победа, или это был рядовой матч для "Динамо"?

Конечно, тяжело, тяжелый противник, пауза из-за воздушной тревоги. Хорошо, что победили и движемся дальше.

Как оцените сегодняшнее судейство?

Как по мне, ошибался арбитр в пользу обеих сторон, есть вопросы. Да, мы победили, но лично я считаю, что для Тымчика можно было ограничиться и желтой карточкой.

В конце матча было видно, что эмоционально тяжело командам, было ли какое-то психологическое давление на команду?

Конечно, чем ближе финиш чемпионата, тем сложнее играть, ставки повышаются, мы боремся за чемпионство. У днепрян стоят свои задачи, они хотят попасть в еврокубки. Сейчас плотный календарь, непростые матчи, все хотят заработать очки, поэтому чувствуется напряжение. Я рад, что ребята сегодня проявили характер и победили, молодцы.

Как оцените шанс "Днепра-1" на выход в еврокубки?

Если они будут играть так же в оставшихся матчах, то еще попьют крови своим противникам. У них есть задел, поэтому вполне реально, что достигнут своей цели.