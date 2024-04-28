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Олег Гусев: Чем ближе финиш чемпионата, тем сложнее играть, ставки повышаются, мы боремся за чемпионство
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Фото: ФК Динамо Київ
Помощник главного тренера "Динамо Киев" и легенда украинского футбола Олег Гусев дал свой послематчевой комментарий.
Тяжело ли далась сегодняшняя победа, или это был рядовой матч для "Динамо"?
Конечно, тяжело, тяжелый противник, пауза из-за воздушной тревоги. Хорошо, что победили и движемся дальше.
Как оцените сегодняшнее судейство?
Как по мне, ошибался арбитр в пользу обеих сторон, есть вопросы. Да, мы победили, но лично я считаю, что для Тымчика можно было ограничиться и желтой карточкой.
В конце матча было видно, что эмоционально тяжело командам, было ли какое-то психологическое давление на команду?
Конечно, чем ближе финиш чемпионата, тем сложнее играть, ставки повышаются, мы боремся за чемпионство. У днепрян стоят свои задачи, они хотят попасть в еврокубки. Сейчас плотный календарь, непростые матчи, все хотят заработать очки, поэтому чувствуется напряжение. Я рад, что ребята сегодня проявили характер и победили, молодцы.
Как оцените шанс "Днепра-1" на выход в еврокубки?
Если они будут играть так же в оставшихся матчах, то еще попьют крови своим противникам. У них есть задел, поэтому вполне реально, что достигнут своей цели.
Напомним, после матча с "Днепр-1" киевское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице в УПЛ. Следующий матч "Динамо" пройдет 1 мая против "Вереса".
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