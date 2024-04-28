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Нападающий Колоса: Надеюсь, что после Ворсклы наступит белая полоса

Премьер-лига

Еще можно столько очков набрать, что дай Бог ©

Нападающий Колоса: Надеюсь, что после Ворсклы наступит белая полоса

Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Колоса" Денис Безбородько прокомментировал безголевую серию своей команды.

"Колос" долго не мог победить. Успешный вояж в Полтаву помог сбросить груз с плеч?

Мы долго ждали этой победы. Долгое время не могли выиграть. Очень надеялись на три очка с "Металлистом 1925" (1:1). Хотели реабилитироваться в Полтаве. Это глоток свежего воздуха для команды. Надеюсь, что после "Ворсклы" наступит белая полоса.

"Колосу" часто упрекают, как команда с таким подбором высококлассных исполнителей мучается на поле?

Я бы не сказал, что мучились. Были игры, где мы превосходили соперника, играли очень хорошо, но чего-то не хватало - забить на один мяч больше. В некоторых играх сами на себя не были похожи. Это футбол, что поделаешь. Главное - проанализировать ситуацию, работать, а победы еще будут впереди.

В матче с "Ворсклой" вы смогли впервые отличиться с августа прошлого года. Скромные показатели результативности не напрягали?

Конечно, напрягали, тем более, меня как форварда. Надо работать упорно. Я надеюсь, что все наши успехи еще обязательно придут. Делаем все от себя зависящее, чтобы исправить положение.

Сезон постепенно приближается к кульминации. Как вам этот чемпионат?

Достаточно интересный. Каждый может забрать очки. Полная непредсказуемость. Ты не можешь элементарно навагнувать. Берем в качестве примера игру "Миная" и "Руха". Ты где-то прокручиваешь, что "Рух" сидел на их воротах, а "Минай" отбивался. Включаешь потом хайлайт - совсем не так. В этом чемпионате нормально, что все теряют [очки], в том числе гранды.

Где найти мотивацию, когда за 5 туров до конца тебе мало что светит?

А почему у нас нет шансов? Говорить можно много чего. Еще можно столько очков набрать, что дай Бог. Считать очки будем по завершении сезона.

Напомним, за этот сезон Денис Безбородько сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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