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Нападающий Колоса: Надеюсь, что после Ворсклы наступит белая полоса
Еще можно столько очков набрать, что дай Бог ©
Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий
Нападающий "Колоса" Денис Безбородько прокомментировал безголевую серию своей команды.
"Колос" долго не мог победить. Успешный вояж в Полтаву помог сбросить груз с плеч?
Мы долго ждали этой победы. Долгое время не могли выиграть. Очень надеялись на три очка с "Металлистом 1925" (1:1). Хотели реабилитироваться в Полтаве. Это глоток свежего воздуха для команды. Надеюсь, что после "Ворсклы" наступит белая полоса.
"Колосу" часто упрекают, как команда с таким подбором высококлассных исполнителей мучается на поле?
Я бы не сказал, что мучились. Были игры, где мы превосходили соперника, играли очень хорошо, но чего-то не хватало - забить на один мяч больше. В некоторых играх сами на себя не были похожи. Это футбол, что поделаешь. Главное - проанализировать ситуацию, работать, а победы еще будут впереди.
В матче с "Ворсклой" вы смогли впервые отличиться с августа прошлого года. Скромные показатели результативности не напрягали?
Конечно, напрягали, тем более, меня как форварда. Надо работать упорно. Я надеюсь, что все наши успехи еще обязательно придут. Делаем все от себя зависящее, чтобы исправить положение.
Сезон постепенно приближается к кульминации. Как вам этот чемпионат?
Достаточно интересный. Каждый может забрать очки. Полная непредсказуемость. Ты не можешь элементарно навагнувать. Берем в качестве примера игру "Миная" и "Руха". Ты где-то прокручиваешь, что "Рух" сидел на их воротах, а "Минай" отбивался. Включаешь потом хайлайт - совсем не так. В этом чемпионате нормально, что все теряют [очки], в том числе гранды.
Где найти мотивацию, когда за 5 туров до конца тебе мало что светит?
А почему у нас нет шансов? Говорить можно много чего. Еще можно столько очков набрать, что дай Бог. Считать очки будем по завершении сезона.
Напомним, за этот сезон Денис Безбородько сыграл 23 матча, в которых забил 2 гола.
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