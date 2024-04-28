Колос - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

И "Колос", и "Александрия" проводят весеннюю часть сезона откровенно плохо. Обе команды в кризисе и не могут похвастаться результатами, поэтому очный матч будет для обеих очень важным, особенно для тренеров. Потому что шишки после неудачных матчей и серий летят в основном в сторону Вишняка и Ротаня. Несмотря на то, что ситуация в турнирной таблице у соперников более-менее стабильная, все может измениться довольно быстро. Так что очки нужно брать, и чем больше, тем лучше.

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В поединке первого круга "Колос" победил со счетом 1:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 26-й тур

28 апреля 2024. Ковалевка, "Колос"

"Колос" 15:00 "Александрия"

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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