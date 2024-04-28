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"Это стрессовая ситуация": Сидоров – о последнем месте в турнирной таблице УПЛ
Рассказал о сложном положении
Фото: ФК Металіст 1925
Нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров рассказал о том, как команда соревнуется за выживание в УПЛ.
"На каждого из нас давит морально и психологически, что мы в зоне прямого вылета. Пришли новые игроки с тренером. Начали играть в более агрессивный футбол, чем с предыдущим тренерским штабом. Прошло достаточно времени, чтобы понять требования главного тренера. Я думаю, что все уже знают, как играть в этой схеме.
Это стрессовая ситуация. Если мы из нее вылезем, это будет очень приятно. Каждый переживает за результат. Только вместе мы можем исправить наше положение. Есть пять матчей, чтобы исправить ситуацию", — сказал Сидоров.
Напомним, сегодня "Металлист 1925" сыграет против "Кривбасса", в 18:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.
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