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Артур Микитишин: Настроены бороться за высокие места до последнего
Боевое настроение
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин поделился мыслями о домашнем матче против "Металлиста 1925".
Артур, в каком настроении "Кривбасс" подходит к игре?
Мы настраиваемся очень серьезно на все матчи, и этот - не исключение. Понимаем, что впереди пять тяжелых туров, поэтому настроены бороться за высокие места до последнего. Настроение в команде боевое.
Что касается соперника. Как его можно охарактеризовать?
"Металлист 1925" - хорошая команда, которая демонстрирует интересный футбол. Считаю, они находятся не на том месте, которого заслуживают. Мы готовимся соответствующим образом.
Домашний поединок - двойная мотивация?
Мы очень рады, когда наши болельщики приходят на матчи. Это придает уверенности и мотивации. Мы играем для наших фанов и постараемся их только радовать.
Напомним, сегодня "Кривбасс" сыграет против "Металлист 1925", матч начнется в 18:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.
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