Артур Микитишин: Настроены бороться за высокие места до последнего

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин поделился мыслями о домашнем матче против "Металлиста 1925".

Артур, в каком настроении "Кривбасс" подходит к игре?

Мы настраиваемся очень серьезно на все матчи, и этот - не исключение. Понимаем, что впереди пять тяжелых туров, поэтому настроены бороться за высокие места до последнего. Настроение в команде боевое.

Что касается соперника. Как его можно охарактеризовать?

"Металлист 1925" - хорошая команда, которая демонстрирует интересный футбол. Считаю, они находятся не на том месте, которого заслуживают. Мы готовимся соответствующим образом.

Домашний поединок - двойная мотивация?

Мы очень рады, когда наши болельщики приходят на матчи. Это придает уверенности и мотивации. Мы играем для наших фанов и постараемся их только радовать.