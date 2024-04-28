  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Артур Микитишин: Настроены бороться за высокие места до последнего
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артур Микитишин: Настроены бороться за высокие места до последнего

Премьер-лига

Боевое настроение

Артур Микитишин: Настроены бороться за высокие места до последнего

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин поделился мыслями о домашнем матче против "Металлиста 1925".

Артур, в каком настроении "Кривбасс" подходит к игре?

Мы настраиваемся очень серьезно на все матчи, и этот - не исключение. Понимаем, что впереди пять тяжелых туров, поэтому настроены бороться за высокие места до последнего. Настроение в команде боевое.

Что касается соперника. Как его можно охарактеризовать?

"Металлист 1925" - хорошая команда, которая демонстрирует интересный футбол. Считаю, они находятся не на том месте, которого заслуживают. Мы готовимся соответствующим образом.

Домашний поединок - двойная мотивация?

Мы очень рады, когда наши болельщики приходят на матчи. Это придает уверенности и мотивации. Мы играем для наших фанов и постараемся их только радовать.

Напомним, сегодня "Кривбасс" сыграет против "Металлист 1925", матч начнется в 18:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.

По теме
yellow-arrow
Борьба во второй половине таблицы. Заря - Оболонь. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Заря – Оболонь: стартовые составы на матч
yellow-arrow
Колос - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Артур Микитишин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости