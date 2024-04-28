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Кривбасс - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Воскресный игровой день очным поединком закроют команды Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника. Криворожский и харьковский клубы являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы. "Кривбассс" идет в лидерах, а "Металлист 1925", благодаря победе "Миная", упал на последнее место. Встреча этих коллективов в первом круге чемпионата завершилась гостевой победой криворожан – со счетом 3:1. В свою очередь этот поединок рассудит бригада арбитров во главе с Александром Шандором.
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В поединке первого круга "Кривбасс" победил со счетом 3:1.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 26-й тур
28 апреля 2024. Кривой Рог, "Гірник"
"Кривбасс" 18:00 "Металлист 1925"
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
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