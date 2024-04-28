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Заря – Оболонь: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Луганчане встретятся с киевлянами

Заря – Оболонь: стартовые составы на матч

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В поединке 26-го тура УПЛ встретятся "Заря" и "Оболонь". Главные тренеры выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Заря": Турбаевский - Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Хахлев, Яцик, Башич, Кирюханцев, Герреро, Антюх.

Запасные: Набит, Мышнев, Дришлюк, Рейс, Слесарь, Боль, Горбач, Мичин, Викентий Волошин, Косивский.

"Оболонь": Федоровский - Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Гриша, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопир.

Запасные: Кичак, Рыбка, Прокопенко, Нагиев, Волкун, Мединский, Косовский, Груша, Запорожец, Суханов, Вишневский, Лях.

Перед этим поединком луганчане занимают 11 место в УПЛ, а киевляне идут на 13 позиции. Между командами разрыв составляет пять очков.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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