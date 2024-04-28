Карабин: Очень хочется, чтобы Рух пробился на международную арену

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин прокомментировал победный матч против ровенского "Вереса", 3:1.

Считаю, что "Рух" более качественно действовал после перерыва, забив аж три мяча в ворота такой довольно организованной команды, как "Верес". Это много значит.

Тогда чем ты объяснишь, что в первом тайме у "Руха" далеко не все получалось?

"Рух" – команда скоростная, любит создавать численное большинство на определенных участках футбольного поля и использовать это для угрожающих атак. Так вот до перерыва гости действовали компактно и умело сбивали темп. Видимо, негативно повлиял на наши действия и нелогичный автогол Богдана Слюбика, что позволило ровенчанам даже выйти вперед.

И, что помогло добиться перелома?

Скорее всего, тот автогол добавил нам спортивной злости, заставил действовать еще интенсивнее. Кстати, именно на это просил обратить внимание в перерыве наш руководитель Виталий Пономарев. Также радует, что во втором тайме с реализацией уже все было в порядке.

Тем более, что автором одного из забитых мячей стал ты.

В этом есть заслуга и Алексея Сыча, который сделал нацеленную передачу, я сместился ближе к центру штрафной и точно пробил в дальний угол.

Ты довольно длительное время не играл, а сегодня провел на поле 90 минут. Не тяжело?

Были определенные проблемы со здоровьем, но сейчас уже все в порядке. С нагрузками справился. Но главное, что внес вклад в победу "Руха", ведь я еще ассистировал Таллесу, когда он вывел львовскую команду вперед.

Эти добытые три очка повысили ее шансы впервые завоевать путевку в еврокубки.

Знаете, стараюсь не заглядывать часто в турнирную таблицу. Хотя скрывать не буду: очень хочется, чтобы "Рух" пробился на международную арену.