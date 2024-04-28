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УПЛ. Заря - Оболонь 0:0. Праздник расточительства

Премьер-лига
Обновлено

Результат, не устраивающий обе команды

УПЛ. Заря - Оболонь 0:0. Праздник расточительства

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Начала "Заря" довольно резво, и уже в самом начале матча чуть не ошарашил "пивоваров" с подачи с углового Батагов. Помимо этого, первая десятиминутка запомнилась двумя спорными решениями главного арбитра встречи, который сперва проигнорировал опасный подкат против Яцыка, а затем не назначил пенальти на Герреро.

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Луганчане владели иницитиавой вплоть до 30-й минуты. Затем ход встречи переломили два опаснейших дальних удара Карася и Османа - в первом случае на пути к голу стал Турбаевский, а во втором "Зарю" спасла штанга.

Такое чувство, что после этих моментов "Оболонь" наконец поверила в себя, выровняла игру и провела ещё несколько неплохих контратак до конца тайма.

После перерыва команды ещё больше прибавили в интенсивности. Очевидно, что и той, и другой было важно набрать сегодня три очка.

На 54-й минуте каким-то чудом не смог распечатать ворота "Оболони" Герреро. Явно неудачно в эпизоде сыграл Лукьянчук, промахнувшись по мячу.

УПЛ. Заря - Оболонь 0:0. Праздник расточительства - изображение 2

Вскоре Юрий Коваль решил освежить игру тройной заменой, но на пользу "Заре" она явно не пошла, судя по далее развивающимся событиям.

Остаток тайма прошёл при небольшой инициативе "Оболони". Стоит отметить, что киевляне смотрелись намного лучше подготовленными физическими. Судя по всему, не успели футболисты "Зари" отойти от двух последних матчей против "Шахтёра".

Моментов обе команды создали немало, много били по воротам (22 удара, из которых лишь 4 - в створ). Единственной помехой стал недостаток индивидуального мастерства и удачные выступления обоих голкиперов.

Кстати, говоря о вратарях. Из-за невозможности провести ещё одну замену "пивоварам" пришлось доигрывать поединок с получившим повреждение Федоровским. Впрочем, номинальные хозяева этим преимуществом не воспользовались.

Что касается турнирного положения, то здесь особо ничего ни для одной из команд не изменилось. "Заря" по-прежнему не обезопасена от вылета (на 5 очков опережает "Оболонь", находящейся в зоне стыковых матчей), а киевляне находятся в трёх очках от ещё не сыгравшей в 26-м туре "Александрии".


26-й тур УПЛ сезона 2023/24

28 апреля. Киев. "Левый берег"

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

"Заря" - "Оболонь" 0:0

"Заря": Турбаевский, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич (Мышнёв 79), Хахлёв (Дрышлюк 62), Кирюханцев (Рейс 62), Яцык (Горбач 46), Антюх (Мичин 62), Герреро

"Оболонь": Федоривский, Лукьянчук (Суханов 72), Дубко, Карась, Осман (Нагиев 72), Чернов (Прокопенко 55), Черненко, Мороз (Косовский 60), Грисьо (Мединский 45), Тарануха, Краснопир

Предупреждения: Башич 73

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Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
28.04.2024 в 17:07
"Через неможливість провести ще одну заміну "пивоварам" довелося догравати поєдинок з Федоровським. " - автор матеріалу, переклади це українською, будь ласка
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Комментарии 7
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xo66it (Оболонський Рейх)
28.04.2024 в 17:07
"Через неможливість провести ще одну заміну "пивоварам" довелося догравати поєдинок з Федоровським. " - автор матеріалу, переклади це українською, будь ласка
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
28.04.2024 в 15:40
Що не сподобалося, так це муки деяких гравців Оболоні аля Буяльський, ніби їм там принаймні ноги повідривали , а потім вставали і бігли, ніби нічого і не було. Якесь індійське кіно. На фоні каліцтва на фронті наших хлопців це виглядало дико.
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xo66it (Оболонський Рейх)
28.04.2024 в 17:06
Ось тільки давайте не порівнювати абсолютно все крізь призму подій на фронті. Бо наступний коментар можете бути: "ви тут в інтернеті сидите, на фоні наших хлопців на фронті в окопі це виглядає дико"
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best climate (Одесса)
28.04.2024 в 15:14
Заря бездарная состав никакущий зачем так мучаться лучше самораспустится на одно бессмысленное образование станет меньше
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дедушка (Сумы)
28.04.2024 в 15:24
Смотрел Черноморец с Минаем.Вот уж кто бессмысленное образование.Заря так и не отошла от матчей против Шахтера,где показала приличную игру.Ну посмотрим,что одесситы покажут в играх с шахтой и как будут выглядеть после этих игр.
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best climate (Одесса)
28.04.2024 в 15:40
Минай Любенович в этом что-то есть
 
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наварін (Київ)
28.04.2024 в 15:02
Хороший футбол рівня чемпіонату України. Були хороші моменти у виконанні обох команд. Було і відповідне виконання у виконанні обох команд. Краснопір виділявся.
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