УПЛ. Заря - Оболонь 0:0. Праздник расточительства

Начала "Заря" довольно резво, и уже в самом начале матча чуть не ошарашил "пивоваров" с подачи с углового Батагов. Помимо этого, первая десятиминутка запомнилась двумя спорными решениями главного арбитра встречи, который сперва проигнорировал опасный подкат против Яцыка, а затем не назначил пенальти на Герреро.





Луганчане владели иницитиавой вплоть до 30-й минуты. Затем ход встречи переломили два опаснейших дальних удара Карася и Османа - в первом случае на пути к голу стал Турбаевский, а во втором "Зарю" спасла штанга.

Такое чувство, что после этих моментов "Оболонь" наконец поверила в себя, выровняла игру и провела ещё несколько неплохих контратак до конца тайма.

После перерыва команды ещё больше прибавили в интенсивности. Очевидно, что и той, и другой было важно набрать сегодня три очка.

На 54-й минуте каким-то чудом не смог распечатать ворота "Оболони" Герреро. Явно неудачно в эпизоде сыграл Лукьянчук, промахнувшись по мячу.





Вскоре Юрий Коваль решил освежить игру тройной заменой, но на пользу "Заре" она явно не пошла, судя по далее развивающимся событиям.

Остаток тайма прошёл при небольшой инициативе "Оболони". Стоит отметить, что киевляне смотрелись намного лучше подготовленными физическими. Судя по всему, не успели футболисты "Зари" отойти от двух последних матчей против "Шахтёра".

Моментов обе команды создали немало, много били по воротам (22 удара, из которых лишь 4 - в створ). Единственной помехой стал недостаток индивидуального мастерства и удачные выступления обоих голкиперов.

Кстати, говоря о вратарях. Из-за невозможности провести ещё одну замену "пивоварам" пришлось доигрывать поединок с получившим повреждение Федоровским. Впрочем, номинальные хозяева этим преимуществом не воспользовались.

Что касается турнирного положения, то здесь особо ничего ни для одной из команд не изменилось. "Заря" по-прежнему не обезопасена от вылета (на 5 очков опережает "Оболонь", находящейся в зоне стыковых матчей), а киевляне находятся в трёх очках от ещё не сыгравшей в 26-м туре "Александрии".



26-й тур УПЛ сезона 2023/24

28 апреля. Киев. "Левый берег"

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

"Заря" - "Оболонь" 0:0

"Заря": Турбаевский, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич (Мышнёв 79), Хахлёв (Дрышлюк 62), Кирюханцев (Рейс 62), Яцык (Горбач 46), Антюх (Мичин 62), Герреро

"Оболонь": Федоривский, Лукьянчук (Суханов 72), Дубко, Карась, Осман (Нагиев 72), Чернов (Прокопенко 55), Черненко, Мороз (Косовский 60), Грисьо (Мединский 45), Тарануха, Краснопир

Предупреждения: Башич 73