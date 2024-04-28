Безбородько: Играть против команды, в которой в свое время выступал - дополнительная мотивация себя проявить

Нападающий "Колоса" Денис Безбородько рассказал о грядущем матче с "Александрией".

Трудное положение все равно заставляет тебя выкладываться на 300%. Что мы, что "Александрия" оказались в такой ситуации. Будет интересный футбол. Каждая команда будет играть на победу. Нас ждет интересный поединок в Ковалевке.

Вы видите, в каких аспектах "Александрия" могла измениться, по сравнению с игрой первого круга?

Они еще больше добавили комбинаторики. Играют в интересный футбол. Им где-то не везет, как и нам.

Для вас грядущая игра будет иметь особый характер, ведь вы в свое время защищали цвета "Александрии".

Я с теплотой вспоминаю время в "Александрии". Играли в Лиге Европы. Играть против команды, в которой в свое время выступал - дополнительная мотивация себя проявить.