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Таллес: Рух вышел с другим настроением на второй тайм и нам сразу удалось забить голы

Премьер-лига

О волевой победе

Таллес: Рух вышел с другим настроением на второй тайм и нам сразу удалось забить голы

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Таллес прокомментировал победу над ровенским "Вересом", 3:1.

"В первом тайме игра нам не удавалась и мы действовали немного неуверенно. Впрочем, в перерыве состоялся серьезный разговор в раздевалке и команда поняла, что нужно изменить. "Рух" вышел с другим настроением на второй тайм и нам сразу удалось забить голы и исправить ситуацию.

Я ждал своего момента, ведь знал, что будет возможность пробить по воротам. Карабин прекрасно сыграл в том эпизоде, он – молодец! Ярослав отобрал мяч у соперника, поборолся до конца и отдал хороший голевой пас, а мне уже удалось попасть в "девятку".

Игроки "Руха" понимают, что мы представляем Львов и хотим получать положительный результат для наших болельщиков. Замечательно, что нам удалось победить в День города и подарили яркие эмоции зрителям", — сказал Таллес.

Напомним, в следующем туре львовская команда сыграет против "Александрии", 4 мая.

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Рух (Львов) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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