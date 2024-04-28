Таллес: Рух вышел с другим настроением на второй тайм и нам сразу удалось забить голы

Полузащитник "Руха" Таллес прокомментировал победу над ровенским "Вересом", 3:1.

"В первом тайме игра нам не удавалась и мы действовали немного неуверенно. Впрочем, в перерыве состоялся серьезный разговор в раздевалке и команда поняла, что нужно изменить. "Рух" вышел с другим настроением на второй тайм и нам сразу удалось забить голы и исправить ситуацию.

Я ждал своего момента, ведь знал, что будет возможность пробить по воротам. Карабин прекрасно сыграл в том эпизоде, он – молодец! Ярослав отобрал мяч у соперника, поборолся до конца и отдал хороший голевой пас, а мне уже удалось попасть в "девятку".

Игроки "Руха" понимают, что мы представляем Львов и хотим получать положительный результат для наших болельщиков. Замечательно, что нам удалось победить в День города и подарили яркие эмоции зрителям", — сказал Таллес.