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Георгием Судаковым интересуется очередной английский гранд
Даже состоялись переговоры
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Агент Георгия Судакова встречался с представителями "Тоттенхэма", сообщает Mirror.
По информации источника, "Тоттенхэм" встречался с Вадимом Шаблием (агентом Судакова), чтобы обсудить возможный трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" этим летом.
Напомним, за этот сезон Судаков провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Договор игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
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