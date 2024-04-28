Георгием Судаковым интересуется очередной английский гранд

Агент Георгия Судакова встречался с представителями "Тоттенхэма", сообщает Mirror.

По информации источника, "Тоттенхэм" встречался с Вадимом Шаблием (агентом Судакова), чтобы обсудить возможный трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" этим летом.

Напомним, за этот сезон Судаков провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Договор игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.