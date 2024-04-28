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Георгием Судаковым интересуется очередной английский гранд

Премьер-лига
Обновлено

Даже состоялись переговоры

Георгием Судаковым интересуется очередной английский гранд

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Агент Георгия Судакова встречался с представителями "Тоттенхэма", сообщает Mirror.

По информации источника, "Тоттенхэм" встречался с Вадимом Шаблием (агентом Судакова), чтобы обсудить возможный трансфер полузащитника донецкого "Шахтера" этим летом.

Читайте такжеТоттенхэм серьезно заинтересовался Судаковым, - источник

Напомним, за этот сезон Судаков провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Договор игрока с клубом рассчитан до декабря 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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K-Spirit (Киев)
28.04.2024 в 14:28
В очередь сухины дети, в очередь!!!
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1
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Комментарии 2
K-Spirit (Киев)
28.04.2024 в 14:28
В очередь сухины дети, в очередь!!!
Ответить
0
1
ВасяКулебяка (Козливка)
28.04.2024 в 14:05
Вартує 25, а Палкін продасть за 60
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