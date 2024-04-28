Пушич - о Траоре и Зубкове с ЛНЗ: Я очень доволен

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал выступление Траоре и Зубкова в матче против "ЛНЗ", 3:0.

"Всегда, когда я говорю об отдельном игроке, нужен более широкий контекст. Зубков вернулся после двух матчей дисквалификации, до этого он болел, и он входит в свой ритм. Поэтому я рад, что он получил свой ритм и пытался сделать все возможное. И хотя это была не лучшая игра, но он также создал очень важную возможность, поэтому, когда мы говорим об отдельных футболистах, всегда существует более широкий контекст, и в этом контексте они должны играть.

Траоре тоже очень важен для нас: он вернулся после длительной травмы, не играл в течение года, поэтому когда ты возвращаешься, тебе нужно подготовиться. Это футболист, который должен улучшать физическую форму, уверенность во время соревнования, что очень тяжело. Но когда я вижу, что он показал и сделал для нас в матче с "ЛНЗ" и в играх до этого, я могу очень гордиться его характером и усилиями, которые он прилагает ради команды.

И если говорить о Зубкове, а я говорю не только об атаке, потому что он отвечает и за защиту, то он очень упорно работал для команды. Все эти вещи очень важны для меня, чтобы составить мнение об игроке, а не только о том, что я вижу в один момент. Поэтому в общем я очень доволен ими обоими", — сказал Пушич.