Капитан Динамо Киев: Целую игру мы, можно сказать, терпели, дождались этого момента и забили

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнениями о выездной победе над "Днепром-1", 2:1.

Первый тайм "Динамо" провело слабее второго, но после перерыва удалось исправить ситуацию. Какие эмоции?

Я бы не сказал, что первый тайм был слабее в нашем исполнении. Просто особо моментов не было и пропустили гол. В перерыве скорректировали наши действия, учли ошибки, и намного лучше все давалось.

Какой разговор был в перерыве? На публику выносить то, что было в раздевалке, не будете?

Да в принципе абсолютно нормальный разговор был. Просто как в атаке, так и в обороне мы несколько неправильно занимали позиции. Нам подсказали, как нужно действовать, и уже стало получаться.

Вчера забил Владислав Кабаев, который в последнее время и отмечается сам, и голевые передачи раздает. Как бы оценили его игру?

Я не эксперт. Я смотрю на свою игру и игру команды, а индивидуально кого-то оценивать не могу.

Вы вернулись после травмы, сыграли несколько матчей. Насколько вернулись те физические кондиции, которые должны быть?

Физически в принципе уже чувствую себя намного лучше. Но все равно пропустил очень много. Такого в моей карьере еще не было, чтобы по ходу чемпионата я настолько надолго, более полутора месяцев, выбывал из игры. Поэтому тяжело в первую очередь в игровом плане сейчас.

После гола на последних минутах вся команда прибежала к угловому флажку, чтобы отпраздновать. Это был всплеск эмоций?

На последних минутах всегда забивать очень эмоционально и гораздо громче празднования в раздевалке после поздних голов, благодаря которым еще и вырывается победа. Поэтому эти эмоции были спонтанными. Всю игру мы, можно сказать, терпели, дождались этого момента и забили.