Сухо и комфортно. Колос - Александрия 0:0

И "Колос" и "Александрия" проводят весеннюю часть сезона если не провально, то очень плохо. Казалось, типичные середняки, которых вдруг в концовке сезона стали подпирать аутсайдеры, которые не хотят вылетать и как следствие, начали брать очки, создавая неприятный момент дыхания в спину тем, кто казалось комфортно может доигрывать сезон в середине таблице.

И Вишняк и Ротань это понимают, поэтому очный матч выглядел отличной перспективой взять очки и успокоить себя, команду и болельщиков.

Коуч "Колоса" не стал искать лучшего от хорошего и выпустил те самые 11 игроков, которые неделю назад добыли победу с "Ворсклой".

У "Александрии" на сегодняшний матч под ротацию попали Билошевский и Беляев, которых в старте заменили Логинов и Костышин.

Начали команды неспешно, как впрочем, провели и весь первый тайм. "Александрия" постепенно захватила инициативу, против чего хозяева особо не протестовали, сосредоточившись на удобной для них игры вторым номером.

Другое дело, что "горожане" при всем контроле в центре поля никак и ничем не обостряли. Иногда доходили до чужой штрафной, но вот отдать последний пас на обострение у них не получалось. Дальние удары также летели куда-то очень далеко от рамки ворот.

В первом тайме вспомнить было совершенно нечего (кроме обидной травмы Логинова на ровном месте уже на 8-й минуте), а нули на табло отображали такие же нули в графе "удары в створ".

Второй тайм команды выдали чуть повеселее. Вишняк в перерыве выпустил Рангела вместо Безбородько и бразилец немного добавил разнообразия в атаке. Первые минут 15 тайма "Колос" даже решил поиграть в нападении, правда активность осталась только активность.

У "горожан" неплохо вошел в игру Погорелый, который был активен, пытался обострить, да и просто связывал игру своей команды в атаке, которая после его выхода на замену стала смотреться интереснее. Так Владислав на 68-й минуте после прострела Ковлальца с фланга пытался замкнуть ближнюю штангу, но под прессингом ткнул мяч с внешней стороны сетки.

"Колос" ответил похожим моментом, когда Ильин после розыгрыша углового с довольно острого угла решил пробить, но чуть не попал – а иди мяч в створ, казалось, что это было бы неожиданностью для Шевченко.

И все-таки "Александрии" сегодня было нужнее, поэтому концовку матча гости больше проводили в атаках. "Колос" надежно играл в обороне, но однажды все-таки прошляпил дальний заброс на Погорелого, Фесюн еще ошибся на выходе, но у Владислав удар по фактически пустым воротам не получился – мяч прикатился к защитнику ковалевцев.

Ну и когда казалось, что ничья неизбежна, просто безумный, супершанс получил "Колос". Уде в компенсированное время после навеса с фланга Велетень пробивал в падении, но Шевченко в хоккейном стиле все-таки вытянул удар. Добивание Рангела с 10 метров – мимо!

На этом все, ничья 0:0, которая, наверное, всех устроила. "Александрия" больше хотела, но имела большие проблемы с креативом. "Колос", который отыграл в свою игру вторым номером, тоже может пенять на судьбу, так как именно ковалевцы сами загубили самый убойный момент матча в компенсированное время.

Тем не менее, по очку команды поделили, а ничья в их положении не есть негативным результатом.

26-й тур УПЛ, сезон 2023/24

28 апреля, Ковалевка, Стадион "Колос"

Судья: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Колос" (Ковалевка) – ФК "Александрия" 0:0

Предупреждения: Безбородько - Кампуш

"Колос": Фесюн, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец, Демченко, Милько, Топалов (Велетень, 74), Ориховский (Паулаускас, 88), Ильин (Цуриков, 88), Безбородько (Рангел, 46)

"Александрия": Шевченко, Ковалец (Смирный, 61), Калитвинцев, Кулаков (Погорилый, 61), Логинов (Билошевский, 8, Кравченко, 79), Мартынюк, Кампос, Калюжный, Копына, Костышин (Джеванни, 61), Михайленко